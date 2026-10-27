Gradsko školsko takmičenje u rukometu: Evo ko su osvajači medalja

Beogradska asocijacija za školski sport uz podršku Sekretarijata za sport i omladinu grada Beograda, organizovala je u Hali sportova “Ranko Žeravica” gradsko takmičenje u rukometu za učenike i učenice osnovnih škola sa teritorije glavnog grada.

U Hali sportova „Ranko Žeravica“ uspešno je realizovano gradsko školsko takmičenje u rukometu, okupivši veliki broj talentovanih osnovaca sa teritorije Beograda. Govoreći o značaju ovakvih manifestacija za decu i mlade, psiholog i stručni saradnik udruženja IMIK Katarina Stanić istakla je da one imaju višestruku važnost za pravilan psihofizički razvoj dece, prenosi RTV Pančevo.

Nakon uzbudljivih finalnih mečeva u muškoj konkurenciji, šampionski trofej i zlatnu medalju poneli su učenici OŠ „Ivan Gundulić“ sa Novog Beograda.

Šta je bilo presudno za njihov put do finala i šampionskog trona otkrio je Vukan Ilić, učenik pobedničkog tima.

U ženskoj konkurenciji na pobedničko postolje popele su se rukometašice OŠ „Cana Marjanović“ iz Ralje.

Osvajači srebra i bronze dolaze iz Osnovnih škola : dečaci “Sonja Marinković” i “Stefan Nemanja”, devojčice : “Jovan Ristić” i “Sonja Marinković” . Ovaj sportski događaj organizovala je Beogradska asocijacija za školski sport, uz veliku podršku Sekretarijata za sport i omladinu Grada Beograda.

(RTV Pančevo)