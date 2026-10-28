Koković pred meč sa Radničkim: Dve ekipe se bore za visok plasman

Utakmica zaostalog 2. kola Mozzart Bet Super lige Srbije između FK Radnički 1923 i FK Železničar Pančevo, odigraće se u sredu, 28. oktobra u 15 časova.

Na početku konferencije za medije, šef stručnog štaba Radomir Koković, izjavio je saučešće porodici i prijateljima nedavno preminulog trenera golmana FK Železničar Pančevo, Darka Božovića:

– Želim da u svoje lično ime, u ime stručnog štaba i u ime mojih igrača izjavim saučešće porodici i prijateljima našeg Darka. Svima nama je jako teško pala ova vest. Darko je neko ko je bio sa nama određeno vreme i ko je na nas ostavio snažan utisak i svakako je neko ko će nam mnogo nedostajati pre svega kao, čovek i ličnost, a potom i kao fudbalski radnik.

Nakon toga, trener je govorio o utakmici u Kragujevcu:

– Radnički je ekipa koja ima jasno definisan stil igre, ekipa koja ima jasan definisan identitet, jako dinamična, agresivna, dobro organizovana i ja imam veliko poštovanje prema načinu igre koji forsira kolega Dudić, i iskreno, sa velikim nestrpljenjem očekujem utakmicu jer mislim da će imati šta da se vidi. Žao mi je što navijači neće biti prisutni, neće moći da dođu i da uživo gledaju borbu dve ekipe koje u ovom trenutku pretenduju na visok plasman na tabeli. Mi se nalazimo u jednom zgusnutom rasporedu. Veliki broj utakmica za kratko vreme. Fokus je više bio na oporavku, nego na nekom razvoju. Gledaćemo da kroz video analize i kroz manje rada na terenu, ispravimo greške koje su bile zastupljene u prošloj utakmici i da se dobro pripremljeni suprotstavimo Radničkom na njihovom terenu.

Koković je rekao i nešto više o tome kakav je trenutno zdravstveni bilten u ekipi i situacija sa kartonima:

– Kao što sam rekao, mi malo plaćamo cenu zgusnutom rasporedu. Postoji tu veliki broj igrača koji imaju par kartona, postoji neki igrači koji saniraju određene povrede… Nisam siguran koliko će biti u stanju da se stave na raspolaganje za utakmicu, ali sutra ćemo u Kragujevcu nastupiti sa najboljim timom koji možemo da formiramo u ovom trenutku. Činjenica je da mi imamo širok roster i da možemo da se suprotstavimo bilo kom protivniku u ovoj ligi, u kojoj god smo situaciji sa kartonima, bez kartona, povrede, ne povrede – mi smo spremni za utakmicu.

Fudbalski klub Železničar još jednom izražava najiskrenije saučešće porodici, prijateljima i svima koji su poznavali Darka Božovića Mačka, bivšeg golmana i trenera golmana, koji je svoju profesionalnu karijeru završio upravo u Železničaru.

Komemoracija povodom smrti Darka Božovića biće održana u četvrtak u 12 časova u hotelu „Tamiš” u Pančevu, dok je sahrana zakazana za petak u 12 časova na Novom bežanijskom groblju u Beogradu. Opelo počinje u 11.30 časova.

(Pančevac/FK Železničar)