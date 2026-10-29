Kad srce peva, godine nisu važne: Održan koncert hora „Viva la muzika“

KOVAČICA – Da ljubav prema muzici ne poznaje starosne granice još jednom je potvrdio uspešan koncert pevačkog hora udruženja penzionera „Viva la muzika“ . Članovi ovog ansambla priredili su muzičko veče prepuno emocija i pozitivne energije u prepunoj Velikoj sali Mesne zajednice u Kovačici, gde su izveli bogat repertoar sastavljen od 12 poznatih melodija.

Hor, čiji su članovi pretežno meštani Kovačice, pripremio je za ovu priliku dva spleta slovačkih narodnih pesama, ali i nekoliko svetskih i domaćih klasika. Posebno su se izdvojile kompozicije „Dona Nobis“, „Aleluja“ i „Ječam žela“, sa kojima je ovaj sastav nedavno uspešno predstavljao opštinu na 21. Susretima horova penzionera Srbije u Sremskim Karlovcima i Novom Sadu. Tokom večeri istaknuto je da muzika za najstarije sugrađane ima terapeutsko dejstvo, a da su probe i koncerti idealna prilika za druženje, smeh i sklapanje neraskidivih prijateljstava.

„Sve je počelo skromno pre jedanaest godina, kada je među članovima bilo svega sedam zaljubljenika u pesmu i muziku. Tokom godina, hor se razvio u jedan od priznatih seniorskih pevačkih horova u Srbiji, koji je na svom putu od Subotice do Vranja osvojio mnoštvo priznanja ”, istakla je dirigentkinja hora Alžbeta Hriešikova .

(Pančevac/RTV Kovačica)