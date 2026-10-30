Riznica Južnog Banata: Istorijski arhiv četvrti u Srbiji

Istorijski arhiv u Pančevu, prema obimu arhivske građe koju čuva, zauzima visoko četvrto mesto u Republici Srbiji. Ova međuopštinska ustanova kulture danas brine o 853 fonda i zbirke, što obuhvata impresivnih 9.100 dužnih metara svedočanstava o bogatoj prošlosti. Teritorijalna nadležnost arhiva obuhvata grad Pančevo i opštine Kovačicu, Alibunar, Kovin i Opovo prenosi RTV Pančevo.

Sačuvana građa pokriva sve oblasti društvenog života i pruža sveobuhvatnu istorijsku sliku Južnog Banata koja datira još od 1718. godine. Pored primarne uloge čuvanja dragocenih informacija, druga važna uloga ove ustanove jeste aktivno istraživanje građe. Rad arhiva je podeljen na specijalizovane službe za opšte poslove, zaštitu spoljne i unutrašnje građe, kao i za korišćenje dokumenata i fondova.

Poseban ponos ustanove predstavlja izdavačka delatnost. Štampanje istorijskih izdanja o prošlosti Pančeva i Južnog Banata finansira grad Pančevo, a sve knjige su za građane potpuno besplatne. Svi zainteresovani ljubitelji istorije željeni naslov mogu dobiti podnošenjem jednostavnog zahteva na pisarnici Arhiva, čime se uspešno širi i čuva lokalno istorijsko nasleđe.

„Građa sačuvana u arhivu obuhvata sve oblasti društvenog života, tako da pruža sveobuhvatnu sliku Južnog Banata koja datira još od 1718. godine. Cilj inicijative sa besplatnim knjigama je širenje i očuvanje istorijskog nasleđa Južnog Banata, na šta smo posebno ponosni”, istakao je Dragan Lončarević, v. d. direktora Istorijskog arhiva Pančevo.

(Pančevac/RTV Pančevo)