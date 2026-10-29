Tužan oproštaj od Mačka: Održana komemoracija Darku Božoviću

U hotelu „Tamiš“ u Pančevu održana je komemoracija povodom smrti Darka Božovića, nekadašnjeg golmana i fudbalskog radnika, na kojoj su se okupili porodica, prijatelji i brojne sportske legende. Odlazak čoveka koji je spajao ljude svojom dobrotom, iskrenim prijateljstvom i ljudskošću ostavio je duboku prazninu u srpskom fudbalu, a prostorija hotela bila je tesna da primi sve koji su došli da mu odaju poslednju počast.

Komemoraciji su prisustvovali članovi najuže porodice – roditelji, supruga Martina, sinovi Vuk i Andrej – kao i predstavnici Zajednice Super lige Srbije, FK Železničar, FK Partizan i mnogih drugih klubova.

„On je bio od takvih ljudi koji vas kupe jednim osmehom i jednim razgovorom. Bilo je dovoljno samo toliko da shvatim kakav je on čovek“, izjavio je u emotivnom govoru njegov kum Goran Grkinić.

Od Darka su se biranim rečima oprostili i sportski direktor Bojan Šaranov, kao i predsednik Železničara iz Pančeva Zoran Naunković. Oni su istakli da Božović nije bio samo deo fudbalskog sveta, već pre svega oslonac, nesebičan kolega i čovek koji je ostavljao neizbrisiv trag gde god bi se pojavio.

Najteži i najpotresniji trenutak skupa bio je oproštaj njegovih sinova Vuka i Andreja, čije su reči slomile srca svih prisutnih u sali. Darko Božović Mačak bio je i ostaće upamćen kao vrhunski sportista, ali pre svega kao prijatelj, brat, kum, suprug i otac čije prisustvo neće prestati njegovim odlaskom.

Poslednji ispraćaj Darka Božovića biće održan u petak, 30. oktobra, na Novom bežanijskom groblju u Beogradu sa početkom u 12 časova.

(Pančevac)