Sport

Tužan oproštaj od Mačka: Održana komemoracija Darku Božoviću

17:43

29.10.2026

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Foto: FK Železničar Pančevo

U hotelu „Tamiš“ u Pančevu održana je komemoracija povodom smrti Darka Božovića, nekadašnjeg golmana i fudbalskog radnika, na kojoj su se okupili porodica, prijatelji i brojne sportske legende. Odlazak čoveka koji je spajao ljude svojom dobrotom, iskrenim prijateljstvom i ljudskošću ostavio je duboku prazninu u srpskom fudbalu, a prostorija hotela bila je tesna da primi sve koji su došli da mu odaju poslednju počast.
Komemoraciji su prisustvovali članovi najuže porodice – roditelji, supruga Martina, sinovi Vuk i Andrej – kao i predstavnici Zajednice Super lige Srbije, FK Železničar, FK Partizan i mnogih drugih klubova.
„On je bio od takvih ljudi koji vas kupe jednim osmehom i jednim razgovorom. Bilo je dovoljno samo toliko da shvatim kakav je on čovek“, izjavio je u emotivnom govoru njegov kum Goran Grkinić.
Od Darka su se biranim rečima oprostili i sportski direktor Bojan Šaranov, kao i predsednik Železničara iz Pančeva Zoran Naunković. Oni su istakli da Božović nije bio samo deo fudbalskog sveta, već pre svega oslonac, nesebičan kolega i čovek koji je ostavljao neizbrisiv trag gde god bi se pojavio.
Najteži i najpotresniji trenutak skupa bio je oproštaj njegovih sinova Vuka i Andreja, čije su reči slomile srca svih prisutnih u sali. Darko Božović Mačak bio je i ostaće upamćen kao vrhunski sportista, ali pre svega kao prijatelj, brat, kum, suprug i otac čije prisustvo neće prestati njegovim odlaskom.
Poslednji ispraćaj Darka Božovića biće održan u petak, 30. oktobra, na Novom bežanijskom groblju u Beogradu sa početkom u 12 časova.

(Pančevac)

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Darko Božović FK Železničar komemoracija Oproštaj Pančevo

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