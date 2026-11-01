Miris pite od jabuka i rakije: Iz Kanade u Dolovo

Preduzetnice Arijana Ilibašić i Radmila Arnaut, koje su odrasle u Kanadi, vratile su se u Dolovo gde su pokrenule jedinstvenu radionicu prirodnih sveća pod nazivom „Dunavski plamen“. Njihovi proizvodi na nesvakidašnji način spajaju modernu tehnologiju i čistu nostalgiju, oživljavajući kroz mirise uspomene na domaći hleb, svež veš i tradicionalnu banatsku rakij, prenosi RTV.

Ideja o pokretanju ovog neobičnog biznisa nastala je pre dve godine tokom zajedničke večere u Kanadi, kada su Arijana, Radmila i njihovi supruzi Marko i Miloš poželeli da „flaširaju“ mirise svog zavičaja.

„Nakon više od godinu dana detaljnog istraživanja i testiranja sastojaka, posao je zvanično počeo sa radom u aprilu 2025. godine. Želele smo da kreiramo jedinstvene proizvode koji nose lični pečat i podsećaju ljude na detinjstvo i povratak korenima“, istakle su osnivačice brenda tokom gostovanja u jutarnjem programu Radio-televizije Vojvodine.

U radionici u Dolovu danas se ručno izrađuje više od 25 vrsta ekoloških sveća, a preduzetnice ističu da koriste isključivo bezbedne, netoksične i prirodne sastojke koji su potpuno sigurni za kućnu upotrebu.

Pored već prepoznatljivih mirisnih nota jutarnje kafe, pite od jabuka i tek ispečene pogače, tim „Dunavskog plamena“ već planira proširenje asortimana na prirodne sapune i druge srodne proizvode. Kako naglašavaju, svaki novi artikal prolazi kroz rigorozne provere kvaliteta i osluškivanje povratnih informacija kupaca pre nego što se nađe na tržištu, dokazujući da se biznis znanje iz inostranstva može uspešno primeniti u lokalnoj sredini.

(RTV)