Ovacije i bis za mlade talente: Uspešan nastup dolovačkih muzičara na javnom času

DOLOVO / PANČEVO – Učenici izdvojenog odeljenja u Dolovu, iz klase profesora Luke Balaša, svečano su otvorili večerašnji javni čas muzičke škole.

Pored zapaženog nastupa kamernog ansambla „Aksentije junior“, u solističkoj ulozi briljirao je talentovani mladi muzičar Jakov Jovanov, opravdavši poverenje i status jedne od najvećih muzičkih nada ovog kraja.

Najmlađi dolovački umetnici bili su ujedno i jedini učenici nižih razreda osnovne muzičke škole (OMŠ) koji su izborili pravo nastupa na ovom događaju.

Oni su prethodno uspešno položili čak dve stroge audicije u veoma jakoj konkurenciji svojih starijih kolega iz srednje muzičke škole.



Svojim zrelim izvođenjem i interpretacijom na visokom nivou, učenici su uspešno predstavili svoju klasu i školu, a oduševljena publika nagradila ih je glasnim ovacijama i pozivom na bis.

(Pančevac/S.L)