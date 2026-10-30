Kulturna dešavanja Južni Banat

Ovacije i bis za mlade talente: Uspešan nastup dolovačkih muzičara na javnom času

20:00

30.10.2026

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Foto: OŠ "Aksentije Maksimović" Dolovo

DOLOVO / PANČEVO – Učenici izdvojenog odeljenja u Dolovu, iz klase profesora Luke Balaša, svečano su otvorili večerašnji javni čas muzičke škole.

Pored zapaženog nastupa kamernog ansambla „Aksentije junior“, u solističkoj ulozi briljirao je talentovani mladi muzičar Jakov Jovanov, opravdavši poverenje i status jedne od najvećih muzičkih nada ovog kraja.

Najmlađi dolovački umetnici bili su ujedno i jedini učenici nižih razreda osnovne muzičke škole (OMŠ) koji su izborili pravo nastupa na ovom događaju.

Oni su prethodno uspešno položili čak dve stroge audicije u veoma jakoj konkurenciji svojih starijih kolega iz srednje muzičke škole.

Svojim zrelim izvođenjem i interpretacijom na visokom nivou, učenici su uspešno predstavili svoju klasu i školu, a oduševljena publika nagradila ih je glasnim ovacijama i pozivom na bis.

(Pančevac/S.L)

Tagovi

Aksentije junior Dolovo Jakov Jovanov javni čas Luka Balaš

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