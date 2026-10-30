Izložba „Banat u umetnosti” od ponedeljka u Vršcu

Međunarodna izložba „Banat u umetnosti” (III izdanje), koja okuplja vizuelne umetnike iz Rumunije i Vojvodine, biće svečano otvorena u ponedeljak, 2. novembra 2026. godine u 18 sati, u izložbenom prostoru Doma vojske u Vršcu.

Ova postavka proistekla je iz međunarodne likovne kolonije koja je održana ovog leta u Buzjašu (Rumunija). Kolonija uspešno spaja umetnike sa dve strane granice već tri godine, a njen pandan je stvaralačka kolonija koja se organizuje u prostorijama Crvenog krsta u Vršcu.

Izložba predstavlja jednogodišnju putujuću postavku. Svoje putovanje započela je u galeriji „Armonii Cromatice” u Temišvaru, nakon Vršca seli se u Buzjaš, a potom i u druge gradove.

Likovna publika u Vršcu imaće priliku da vidi radove sledećih slikara:

Aurelie Matei

Mihaele Floresku

Adija Darie

Viorela Nikolaevića

Daniele Barbulov

Ramone Magda

Ana-Marie Apostol

Stele Guciu

Pored odraslih autora, poseban segment izložbe čine i dečiji radovi finalista slikarskog kruga „Armonii Cromatice” u Buzjašu, među kojima su Pana Daria, Apostol Paula, Apostol Pola, Avram Ariana, Rubani Antonia, Miok Daria i Miok Maia.

Postavka će u Domu vojske biti otvorena za posetioce do 22. novembra 2026. godine, a može se pogledati radnim danima u terminu od 10 do 14 sati.

(Pančevac)