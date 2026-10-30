Sahranjen Darko Božović: Porodica i prijatelji oprostili se od fudbalske legende

U tišini i uz duboke emocije, porodica, prijatelji, fudbalski saradnici i brojni poštovaoci oprostili su se od Darka Božovića, isprativši ga na večni počinak u petak, 30. oktobra 2026. godine, na Novom bežanijskom groblju. Poslednji pozdrav uputila su mu brojna velika imena srpskog fudbala, nekadašnji saigrači iz Humske i kolege iz FK Železničar Pančevo gde je obavljao funkciju trenera golmana

Pored članova stručnog štaba i igrača, poslednjem ispraćaju prisustvovali su i selektor mlade reprezentacije Srbije (U-21) Zoran Bata Mirković, Gordan Petrić, Saša Ilić, Raša Petrović, Mirko Poledica, Igor Duljaj, Bojan Šaranov, Miroslav Đukić sa suprugom, Zoran Tošić, Radosav Petrović, Žarko Lazetić, Vladimir Stojković, članovi FK Bežanija, kao i brojni prijatelji, saradnici i poštovaoci.

Božović je tokom bogate igračke karijere branio za Teleoptik, Srem, Mladenovac, Timok, Bežaniju, Slobodu iz Užica i Voždovac, a u inostranstvu je nastupao za iranski Zob Ahan i Hepi Veli iz Hong Konga.

Dres beogradskog Partizana nosio je u trofejnom periodu od 2007. do 2010. godine. U antologiju domaćeg fudbala ušao je u oktobru 2006. godine na meču Bežanije i Voždovca, kada je u 88. minutu prvo odbranio jedanaesterac, a zatim u nadoknadi vremena otišao u protivnički šesnaesterac na korner i pogotkom glavom doneo bod svom timu.

Nakon završetka igračke karijere uspešno se bavio trenerskim poslom u Teleoptiku, stručnom štabu reprezentacije Bugarske i pančevačkom Železničaru, gde je i saznao za tešku bolest protiv koje je, uprkos lečenju u Turskoj, izgubio bitku. Od Darka Božovića će se prijatelji, poštovaoci i sportska javnost oprostiti i na komemoraciji u Pančevu.

(Pančevac/S.L)