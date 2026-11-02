Rekonstruisan i ofarban popularni „Žuti most“ u Alibunaru

Prepoznatljivi „Žuti most“ u Alibunaru dobio je potpuno osvežen i lepši izgled nakon uspešno završene rekonstrukcije. U okviru ovih radova kompletno je obnovljena i ofarbana čelična ograda, čime je ovom prepoznatljivom simbolu mesta vraćen stari sjaj.

„Možda su ovo naizgled mali radovi ali upravo ovakvim koracima doprinosimo lepšem, uređenijem i prijatnijem ambijentu za sve naše sugrađane“, navode nadležni.

Lokalna samouprava poručuje da nastavlja sa brigom o Alibunaru i uređenjem javnih površina, ističući da je svaki uređen kutak u opštini podjednako važan za kvalitetniji život meštana.

(Pančevac/S.L)