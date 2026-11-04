Pola veka tradicije: Jedriličarski klub Panonija 1975

Jedriličarski klub Panonija 1975 iz Bele Crkve već decenijama uspešno okuplja sve generacije zaljubljenika u jedrenje na vodi. Smešten na Glavnom belocrkvanskom jezeru od svog osnivanja, klub je danas prepoznatljiv član Jedriličarskog saveza Srbije, Jedriličarskog saveza Vojvodine i Sportskog saveza Bele Crkve.

Bivši takmičar i trener kluba Jovica Vasiljević ističe da su njihovi jedriličari redovni učesnici republičkih, klupskih, ali i međunarodnih nadmetanja. Pored sportskih uspeha, klub ima i izuzetnu višedecenijsku saradnju sa lokalnom samoupravom.

„Aktivnost kluba prepoznata je od strane Turističke organizacije Bela Crkva, te zajedničkom saradnjom uspešno organizujemo jedriličarsku regatu ‘Belocrkvanski kup’, takmičenje koje je u kalendaru takmičarskih aktivnosti Jedriličarskog saveza Srbije”, naglašava Vasiljević.

Ova tradicionalna regata održava se u okviru popularne manifestacije „Karneval cveća” i svake godine na Glavno belocrkvansko jezero privuče veliki broj takmičara i posetilaca.

(Dnevnik)