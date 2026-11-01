VJT Pančevo: Pretučen učenik ispred Mašinske škole

Neradni dani u novembru: Đacima pet dana odmora
16:00
01.11.2026
Više javno tužilaštvo u Pančevu postupa povodom događaja od 30.10.2026. godine, kada je prijavljeno da su dva ili tri nepoznata lica, oko 17.00 časova, ispred Mašinske škole „Pančevo“ u ul. Braće Jovanovića, zadala više udaraca učeniku ove škole, starosti 16 godina, usled kojih je oštećeni zadobio lake telesne povrede.
Tužilaštvo, u saradnji sa Policijskom upravom u Pančevu, preduzima potrebne radnje radi identifikovanja i pronalaska navedenih lica, kao i prikupljanja dokaza.
16:00
01.11.2026
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31.10.2026