Predstavljena monografija Pančeva na Sajmu knjiga u Beogradu

Pod sloganom „Pančevo između korica”, na 69. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu u Hali 4, svečano je predstavljena nova monografija posvećena Pančevu. Lokalne ustanove kulture udruženim snagama su publici približile kulturno blago i zavičajne publikacije ovog grada, čime je Pančevo još jednom potvrdilo status postojanog centra književnog stvaralaštva, prenosi RTV Pančevo.

U izradi ove monografije učestvovao je odabrani tim stručnjaka, među kojima su direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Pančeva Milica Minić, direktor Narodnog muzeja Miroslav Birclin (u prilogu TV Pančevo oslovljen kao Brvulj) i Nevenka Manasijević iz Beogradske biblioteke (u prilogu navedena kao Neželi Manasić). Knjiga, koja je podržana na konkursu Grada Pančeva, obuhvata istorijski kontinuitet i razvoj grada dug skoro 690 godina, od njegovih prvih početaka.

Ovaj sinhronizovani nastup, organizovan pod pokroviteljstvom i uz finansijsku podršku Grada Pančeva, omogućio je posetiocima da na jednom mestu sagledaju svu raznovrsnost pančevačke književne produkcije. Pored izložbenog dela, štand je privukao veliku pažnju publike i dinamičnim pratećim programom ispunjenim književnim susretima, promocijama i razgovorima sa autorima, čime je još jednom potvrđeno uspešno očuvanje kulturne baštine Južnog Banata.

(Pančevo/RTV Pančevo)