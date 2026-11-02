Osnovci iz Vršca doneli radost starijim sugrađanima

Učenici Osnovne škole „Olga Petrov Radišić” iz Vršca posetili su Gerontološki centar kako bi prigodnim kulturno-umetničkim programom obeležili mesec starih. Tokom ove posete, koja je realizovana 30. oktobra 2026. godine, đaci su pesmom, igrom i toplim razgovorima uneli radost i vedrinu među starije sugrađane, pokazujući visoku svest o važnosti poštovanja i pažnje prema starijim generacijama.

U programu su učestvovali učenici odeljenja II/2, IV/2, V/2 i VI/2, dok je poseban doprinos svesrdno pružio školski hor. Prisutni korisnici centra imali su priliku da uživaju u tradicionalnom Erskom kolu, pesmi „Dunje ranke”, kao i u odabranim recitacijama i zanimljivim dramskim skečevima koje su đaci vredno pripremali.

„Ovom posetom još jednom smo potvrdili značaj negovanja međugeneracijske solidarnosti i podsećanja da su pažnja, ljubav i poštovanje najlepši pokloni koje možemo darovati jedni drugima”, istakla je u izveštaju profesorka Vesna Marjanov, koja je dodala da su učenici kroz ovaj susret imali sjajnu priliku da razvijaju empatiju i humanost.

Ceo susret protekao je u izuzetno srdačnoj atmosferi, uz pregršt aplauza i obostrano zadovoljstvo. Program su sa učenicima osmislili i pripremili profesori razredne nastave Vojislav Stojaković i Branislava Araškov Kljajin, profesorka srpskog jezika i književnosti Vesna Marjanov, kao i profesori muzičke kulture Goran Marković i Dejan Dimitrijević, dok je organizacionu podršku pružio i Dorinel Stan, predsednik komisije za kulturnu i javnu delatnost.

(Pančevac)