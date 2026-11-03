Bezbednost dece: Đaci u Vršcu uče o redu i miru

Pripadnici Policijske stanice Vršac i Sektora za vanredne situacije posetili su učenike trećeg i četvrtog razreda Osnovne škole „Olga Petrov Radišić” u Vršcu. Edukativni susret u okviru programa „Osnovi bezbednosti dece” održan je u svečanoj sali škole, sa ciljem da se najmlađi informišu o bezbednom ponašanju u svakodnevnom životu.

Predavanja su bila podeljena u dva termina kako bi obuhvatila učenike iz obe smene. U prepodnevnim časovima predavanje su pratili đaci odeljenja IV-1, IV-2 i IV-r, dok su u poslepodnevnim časovima korisne savete slušali učenici odeljenja III-1, III-2 i III-r, zajedno sa svojim učiteljima i učiteljicama.

Tokom susreta, policijski službenici su sa decom razgovarali o bezbednosti u saobraćaju, zaštiti na internetu, sprečavanju vršnjačkog nasilja, štetnosti droga i alkohola, kao i o zaštiti od trgovine ljudima. Posebno interesovanje i oduševljenje đaka izazvali su vatrogasci-spasioci, koji su im praktično objasnili kako treba reagovati u slučaju požara, zemljotresa, oluja ili poplava.

„Razgovor sa profesionalcima iz policije i vatrogasne službe pomogao je našim učenicima da steknu dragocena znanja o tome kako da reaguju u nepredviđenim situacijama, ali i da izbliza upoznaju ljude koji svakodnevno brinu o našoj bezbednosti”, navodi se u izveštaju škole.

Ove važne teme realizovane su u skladu sa Godišnjim programom rada škole, a učenici su kroz neposredan razgovor sa stručnjacima naučili kako da prepoznaju opasnost, zaštite sebe i druge, ali i zbog čega policiji i vatrogascima uvek mogu da se obrate sa punim poverenjem.

(Pančevac)