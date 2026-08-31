Otkazan koncert Dina Merlina u Kraljevu
Koncert Dina Merlina koji je trebalo da bude održan u Kraljevu je otkazan. Koncert je trebalo da se održi 5. septembra.
Kako navode u saopštenju, do otkazivanja je došlo zbog, kako tvrde, neispunjenih ugovornih obaveza koje se odnose na obezbeđivanje produkcije, bine i neophodnih tehničkih uslova za bezbedno održavanje spektakla.
Odbacujemo pokušaje da se odgovornost za nastalu situaciju prebaci na organizatora. Smatramo da smo svoj deo obaveza izvršavali ozbiljno i odgovorno, ali ne možemo preuzeti rizik održavanja događaja kada druga ugovorna strana nije ispunila ono što je, prema našem tumačenju ugovora, bila dužna da obezbedi. Bezbednost izvođača, publike i svih učesnika događaja za nas je bila i ostaje apsolutni prioritet. Zbog svega navedenog, obaveštavamo javnost da je koncert Dina Merlina u Kraljevu otkazan“, stoji u saopštenju, prenosi Kurir.