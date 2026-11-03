Velika vest za Vrščane – od 1. novembra je u vršačkom porodilištu dozvoljeno prisustvo oca na porođaju. Kako Bebac saznaje od načelnice Službe ginekologije i porodilišta, dr Violete Radmanovac Stepanović, juče su se prijavila dvojica budućih tata da prisustvuju porođaju svojih partnerki, čiji termin je polovinom novembra.

„Ovo je način da doprinesemo natalitetu“, rekla je dr Violete Radmanovac Stepanović.

Prisustvo oca na porođaju u Opštoj bolnici u Vršcu je besplatno, potvrdila je dr Violete Radmanovac Stepanović, prenosi Bebac.com.

Zbog trenutnih prostornih i tehničkih kapaciteta porodilišta, u istom terminu porođaju može prisustvovati jedan otac. Prema proceduri koja odranije važi u vršačkom porodilištu, za prisustvo oca na porođaju popunjavaju se dva formulara – jedan je zahvte, a drugi je obrazac koji popunjava lekar.Ista procedura propisuje da očevi koji žele da prisustvuju porođaju potrebno je da dostave bris grla, nosa i korpokulturu ne stariju od mesec dana. Dr Violete Radmanovac Stepanović ističe da će i ovo moći da se uradi preko bolnice.

Ono što je dobra vest za trudnice pred terminom porođaja iz vršačke opštine je što se svake prve subote u mesecu od 10 do 11h održavaju dani otvorenih vrata. Vršačke trudnice od 35. nedelje pa nadalje mogu u ovom terminu posetiti porodilište i razgovarati sa babicom o svemu što žele da saznaju o porođaju.

(Bebac)