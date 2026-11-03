Prirodne metode Amiša za baštu bez korova

Borba sa upornim korovom predstavlja najveći izazov za svakog baštovana, jer se neželjene biljke konstantno iznova pojavljuju među povrćem. Dok većina troši novac na skupe hemijske preparate i zaštitne folije, Amiši koriste jednostavne i jeftine trikove zasnovane na tradiciji, ekološkim principima i pažljivom posmatranju prirode.

Jedan od ključnih amiških rukopisa o uzgoju, koji sadrži čak 45 stranica saveta baštovana Džonija Milera, ističe važnost prirodnog malčiranja. Amiši zemlju oko paradajza i paprika prekrivaju čistom slamom ili senom lucerke. Ovaj organski sloj blokira svetlost korovu, sprečava njegovo nicanje i zadržava preko potrebnu vlagu tokom leta, dok se raspadanjem pretvara u hranljivi humus.

„Suština amiških metoda nije u jednom čudotvornom triku, već u kombinovanju nekoliko jednostavnih postupaka. Kada se korov suzbija na vreme, a zemljište pravilno neguje, bašta zahteva manje napornog rada”, objašnjavaju stručnjaci za organsku sadnju.

Pored malčiranja, primenjuje se i svesno gaženje mlade trave među lejama kako bi se usporio njen rast, kao i kasnija setva boranije ili kukuruza, jer u toplijoj zemlji povrće brže napreduje i odmah stiče prednost nad korovom. Takođe, pojava određenih biljaka služi im kao prirodni indikator stanja zemljišta, pa tako maslačak često signalizira lošiji kvalitet podloge.

Primenom ovih vekovnih tehnika, koje uključuju i povremeno plitko okopavanje odmah nakon kiše, baštovani mogu drastično smanjiti upotrebu hemije. Time se ne samo štedi kućni budžet, već se na potpuno prirodan način dugoročno čuva zdravlje zemljišta i dobijaju zdravi, ekološki plodovi.

(Pančevac/Blicžena)