Domaći turizam: Gde su se najviše trošili vaučeri

Za turističke vaučere od 10.000 dinara ove godine se prijavilo 30.000 građana, a sva opredeljena sredstva u iznosu od 300 miliona dinara podeljena su za svega tri dana. Prijava je počela 3. avgusta, a već 6. augusta svi vaučeri su bili razgrabljeni, što svedoči o ogromnom interesovanju građana za ovu vrstu državne pomoći.

Kao i prethodnih godina, među najtraženijim destinacijama našle su se banje i planinski centri širom zemlje. Apsolutni rekorder po broju poseta je Sokobanja sa čak 9.271 prijavom za boravak, dok su Vrnjačka Banja i Zlatibor zabeležili 5.093, odnosno 3.425 prijava.

„Program je bio namenjen penzionerima čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara, imajući u vidu da su upravo oni prethodnih godina bili među najbrojnijim korisnicima ove podrške domaćem turizmu”, saopšteno je iz Ministarstva turizma i omladine.

Građanima je za odmor bilo na raspolaganju 2.450 ugostiteljskih objekata, uz uslov od najmanje pet noćenja. Kada je reč o gradovima iz kojih je podneto najviše zahteva za vaučere, prednjači Beograd sa 4.985 prijava, a slede Novi Sad, Niš, Kruševac i Pančevo.

Ovaj vid podsticaja ponovo je uspešno podigao kapacitete domaćih lečilišta i planina, potvrđujući da su subvencionisani odmori postali ključni stub razvoja domaćih turističkih mesta.

(Kurir biznis)