Stabilno poslovanje EPS-a nakon odluke o Alta banci

Oduzimanje licence za rad Alta banci nije ugrozilo poslovanje niti finansijsku stabilnost Elektroprivrede Srbije (EPS), saopštilo je danas ovo javno preduzeće. EPS ima razvijenu dugogodišnju saradnju i otvorene račune u još devet poslovnih banaka u zemlji, a dominantan deo platnog prometa kompanije obavlja se preko Banke Poštanska štedionica.

Preko računa u Poštanskoj štedionici obaveze za električnu energiju plaćaju svi komercijalni kupci, kao i domaćinstva iz Niša, Novog Sada, Kraljeva i Kragujevca. Preko računa u Alta banci naplata je vršena isključivo za potrebe beogradskog Centra za podršku garantovanom snabdevanju, a novac nije akumuliran već je svakodnevno korišćen za tekuće obaveze.

„U trenutku oduzimanja licence na računima EPS-a u Alta banci nalazilo se manje od 0,5 odsto ukupnog mesečnog priliva od naplate električne energije i EPS će ta sredstva potraživati u stečajnom postupku”, navodi se u zvaničnom saopštenju kompanije.

Iz EPS-a ističu da su apsolutno netačni navodi da je pomenuta banka zarađivala proviziju na svim uplatama, kao i tvrdnje da su na njenim računima čuvane stotine milijardi dinara. Ta sredstva zapravo predstavljaju ukupne godišnje poslovne prihode preduzeća, a ne novac koji je bio deponovan u ovoj banci. Alta banka je procesuirala plaćanja isključivo za oko pet odsto kupaca koji koriste portal i aplikaciju „EPS Uvid u račun”, dok za ostalih 95 odsto građana naplata provizije nema nikakve veze sa ovom institucijom.

Prelazak na naplatu preko računa poslovnih banaka umesto preko Uprave za trezor započet je još 2018. godine i ovaj model ne donosi nikakve dodatne troškove za građane i EPS, koji nastavlja sa stabilnim i odgovornim poslovanjem.

(Pančevac/Beta)