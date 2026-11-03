Ne može ručak bez mesa? Ove 4 vrste su najštetnije za zdravlje

Najštetnija vrsta mesa krije se među 4 vrste koje često jedemo, a pune su masti i soli. Proverite koje meso ređe da stavljate na tanjir.

Četiri vrste mesa trebalo bi da izbacimo iz ishrane, a najštetnija vrsta mesa je samo jedna od njih. Mnogima je teško da zamisle ručak koji uopšte ne uključuje meso, ali bi neko meso i njegove prerađevine ipak trebalo ređe da jedemo, jer svakodnevna konzumacija može imati loše posledice po naše zdravlje.

Poznato je da je meso bogato proteinima neophodnim za organizam, pa je piletina, na primer, popularan izbor čak i kada pokušavamo da smršamo. Sa druge strane, mnogi lekari smatraju da je ovo najštetnija vrsta mesa i savetuju da smanjimo unos crvenog mesa, kao i mesnih prerađevina, piše Krstarica.

Koje meso je najbolji izbor za svakodnevni ručak

Na ovo pitanje odgovorio je gastroenterolog Vojislav Perišić tokom ranijeg gostovanja u programu Prve televizije.

„Svaki dan za ručak treba jesti parče mesa, možete jesti i soju, ali ja ne volim soju. Najkvalitetnije meso, da vam kažem, kada uđete u američku mesaru, najčešće se jede govedina. A ne teletina ili junetina. Zašto? Veoma je crveno, što govori o sadržaju gvožđa, a gde ima gvožđa ima i cinka“, rekao je on.

„Kada uzmete parče govedine, često imate beličastu mast, zdravo je, ima vitamin D. Govedina je daleko bolja od svinjetine. Uzmite samo but od svinje, a kada se osuši, pojedite samo crveni deo“, dodao je doktor.

Najštetnije meso krije se u ove 4 vrste

Iako je meso za naše telo često neophodan izvor proteina, pojedine vrste treba izbegavati zbog sadržaja masti. One mogu izazvati nakupljanje lošeg (LDL) holesterola, a to može dovesti do začepljenja arterija i srčanih oboljenja.

Odrezak: biftek i masni komadi

Klasični rib aj odrezak sadrži 11 grama zasićenih masti i jedan gram trans masti na porciju od 115 grama, dok filet minjon ima 10 grama zasićenih masti po porciji iste težine.

Crveno meso jeste važan izvor esencijalnih hranljivih materija poput gvožđa i proteina, ali je prekomerna konzumacija, naročito masnih komada, povezana sa zdravstvenim problemima. Doktorka Kezija Džoj kaže da masni komadi crvenog mesa (kao što je biftek) mogu izazvati upalu u telu i povećanje telesne težine kada se jedu u velikim količinama.

Ovi komadi su bogati zasićenim mastima, koje mogu povećati nivo lošeg holesterola (LDL) i doprineti srčanim oboljenjima.

Jagnjetina sa slavske trpeze

Mnogi ne mogu da zamisle slavlje bez jagnjetine, ali ni ona nije među zdravim opcijama. Porcija od 115 grama sadrži 11 grama zasićenih masti, a jagnjeća plećka i kotleti imaju 9 grama masti po istoj porciji.

I jagnjetina je crveno meso, za koje se preporučuje da se jede najviše jednom nedeljno, posebno ako imate visok holesterol ili porodičnu istoriju kardiovaskularnih bolesti. Ako pripadate ovoj grupi, bilo bi dobro da ovo meso potpuno izbacite iz ishrane.

Svinjska rebra koja se masne golim okom

Da, znamo, veoma su ukusna i mnogima su posebno slatka za grickanje, ali su toliko masna da se to vidi golim okom. Uz porciju od 115 grama rebara u organizam ćete uneti čak 13 grama zasićenih masti.

Kobasice pune soli

Mesni proizvodi nalaze se na skoro svakoj listi namirnica koje nisu dobre za naš organizam. Sušene kobasice sadrže šest grama zasićenih masti na porciju od 50 grama, kao i ogromnih 350 do 500 miligrama natrijuma.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

(Krstarica)