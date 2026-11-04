Izbori za Nacionalni savet Rumuna u Srbiji

Rumunska nacionalna manjina u Srbiji biraće 8. novembra 2026. godine nove predstavnike za Nacionalni savet rumunske nacionalne manjine (CNMNRS). Na predstojećim izborima građani će moći da biraju između dve proglašene izborne liste, a novi saziv ovog tela brojaće ukupno 46 članova, odnosno po 23 kandidata sa svake liste.

Za izbor novih članova Nacionalnog saveta, Republička izborna komisija (RIK) zvanično je potvrdila i validirala dve izborne liste:

Lista broj 1: „Rumuni zajedno – idemo napred!” („Românii Împreună – Mergem Înainte!”), čiji je nosilac dr Trajan Kačina.

Lista broj 2: „Rumuni pobeđuju!” („Românii Câștigă!”), čiji je nosilac dr Jon Sfera.

Ovi izbori su od izuzetnog značaja za rumunsku zajednicu u Srbiji, jer će novoizabrani članovi saveta u narednom periodu odlučivati o ključnim pitanjima iz oblasti kulture, obrazovanja, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma.

(Pančevac/RTV Kovačica)