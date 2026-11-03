Ministarstvo pravde: Ovo je spisak 49 pomilovanih
16:31
03.11.2026
Ministarstvo pravde Vlade Republike Srbije saopštilo je da je odluke predsednika Republike Srbije o pomilovanju 49 lica dostavilo nadležnim sudovima, postupajući u skladu sa zakonom i propisanim procedurama.
Ministarstvo pravde u saopštenju objavljenom na Instagramu naglašava da spisak pomilovanih lica nije moglo da objavi pre nego što je izvršeno njegovo zvanično dostavljanje nadležnim sudovima. Dalje se objašnjava da institucionalna odgovornost nalaže da pravosudni organi budu prethodno i zvanično obavešteni o odlukama koje se odnose na predmete iz njihove nadležnosti. Tek nakon što je dostavljanje dokumentacije nadležnim institucijama izvršeno, stekli su se da Ministarstvo pravde objavi spisak.
Redosled postupanja Ministarstva pravde bio je uslovljen potrebom da se najpre obezbedi uredno obaveštavanje pravosudnih organa i poštovanje zakona, naveli su iz Ministarstva i dodali da pravo pomilovanja predstavlja izričito ustavno ovlašćenje predsednika Republike Srbije, propisano članom 112. stav 1. tačka 7. Ustava Republike Srbije.
– Samo korišćenje ovog ustavnog ovlašćenja ne predstavlja mešanje u rad sudske vlasti niti, samo po sebi, zloupotrebu službenog položaja. Suprotno tumačenje dovelo bi u pitanje samu svrhu instituta pomilovanja, koji postoji upravo kao izuzetak od redovnog ostvarivanja krivičnopravnog postupka – naglašeno je u saopštenju.
U prilogu je objavljeno da su pomilovani:
Dijana Hrkalović
Dragana Živadinović
Nebojša Đokić
Miodrag Selaković
Marko Pavlović
Radoš Kadijević
Slobodan Pećinar
Željko Milivojević
Gorski Matović
Igor Elez
Nemanja Narači
Ognjen Stanković
Stevica Kiš
Aleksandar Kocić
Lazar Dinić
Marija Vasić
Lado Jovović
Mladen Cvijetić
Srđan Đurić
Davor Stefanović
Mila Pajić
Branislav Đorđević
Doroteja Antić
Dejan Bagarić
Jovan Dražić
Anja Pitulić
Nikola Božić
Boban Džunić
Snežana Radivojević
Dragan Trajković
Miloš Arsić
Sanja Stojanović
Dušica Davidović
Miloš Petrović
Goran Milosavljević
Milorad Jerkan
Miodrag Stojanović
Slavoljub Živadinović
Ivan Mihajlović
Srđan Mitrović
Vladislava Ivković
Nenad Stanković
Aleksandar Tričković
Slobodan Đukić
Bratislav Todorović
Milosav Simović
Igor Novaković
Miloš Dugalić
Tomo Stojić
Vlada Srbije