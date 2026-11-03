Penzionerima klijentima Alta banke oktobarska penzija preko Banke Poštanska štedionic

Republički fond za penzijsko invalidsko osiguranje (PIO) saopštio je danas da je prema utvrđenoj dinamici isplate penzija za oktobar Fond trebalo da isplati penzije i novčane naknade za 1.965 korisnika na tekuće račune u Alta banci i da je zbog oduzimanja dozvole za rad ovoj banci, potpisan protokol sa Bankom Poštanska štedionica da se isplata obavi na šalterima ove banke.

„Radi prevazilaženja nastalog problema, na osnovu potpisanog protokola Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Banke Poštanske štedionice a. d Beograd, Banka Poštanska štedionica će, na osnovu informatičkih podataka koje je Fond dostavio, korisnicima otvoriti privremene račune na koje će preneti novčana sredstva“, navodi se u saopštenju.

Prema utvrđenoj dinamici penzioneri iz kategorije samostalnih delatnosti primiće oktobarsku penziju danas, poljoprivredni i vojni penzioneri 5. novembra a penzioneri iz kategorije zaposlenih 10. novembra.

Iz Fonda su naveli da će penzioneri i korisnici novčanih naknada koje ovaj Fond PIO isplaćuje, na ovaj način moći da podignu samo penziju, odnosno novčanu naknadu za oktobar, a da će do 20. novembra morati da dostave Fondu ovlašćenje Banke Poštanske štedionice ili druge banke o otvorenom tekućem računu, na koji će im ubuduće biti isplaćivane penzije ili novčane naknade.

Fizička i pravna lica kojima je vršena isplata obustave iz penzije na tekući račun kod Alta banke treba hitno da se obrate Fondu radi dostavljanja nove partije tekućeg računa koji je otvoren kod druge banke, radi realizacije isplate obustave, navodi se u saopštenju.

(Tanjug)