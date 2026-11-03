Studentska lista: Nismo podržali nijednu listu na izborima za savete nacionalnih manjina

„Studenstka lista – Studenti pobeđuju“ objavila je danas povodom predstojećih izbora za savete nacionalnih manjina da nemaju zvaničan stav u vezi sa kandidatima, izbornim listama niti samim izbornim procesom.

„Jasno se ograđujemo od bilo kakvog povezivanja Studentske liste sa pojedinačnim kandidatima, izbornim listama ili političkim opcijama koje učestvuju na ovim izborima“, navodi se u saopštenju te liste koje su objavili na društvenim mrežama.

Studentska lista navodi da izbori za savete nacionalnih manjina nisu deo njihovog delovanja, niti se bave pitanjima vezanim za njihovu organizaciju i sprovodenje.

„Nismo pružili podršku nijednoj izbornoj listi niti smo se opredelili za bilo koju stranu“, poručila je Studenstka lista.

(Beta)