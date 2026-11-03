Veliki skup u Savskoj,  pozvali na mir i red

Večeras je u Savskoj ulici u Beogradu održan protestni skup na poziv lidera Suverenista Srbije Vukše Dragovića, na kojem se okupilo više stotina građana unatoč kiši i hladnom vremenu. Povod za okupljanje bio je, prema rečima organizatora, odgovor na devetodnevno nasilje i pritiske nakon dolaska na vlast takozvane Studentske liste, kao i pružanje podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvi i redakciji lista Informer.

Okupljeni građani uzvikivali su parole poput „Ne damo Informer“ i „Ne damo Kosovo“, naglašavajući potrebu za zaštitom državnih i nacionalnih interesa. Dragović se obratio prisutnima istakavši da je cilj skupa slanje jasne poruke da se anarhija neće tolerisati te da državne institucije moraju ponovo početi da funkcionišu punim kapacitetom.

„Stvari moraju da se vrate u normalu, državne institucije moraju da počnu da rade svoj posao. Dosta je anarhije. Neka preuzmu institucije koje su dobili i neka se ponašaju kao vlast, a ne i dalje kao opozicija“, izjavio je Dragović.

Lider Suverenista Srbije je podvuče da skup nema za cilj nasilno rušenje ustavnog poretka, već njegovo uspostavljanje, apelujući na policiju i tužilaštvo da deluju profesionalno, bez političkih pritisaka i u službi svih građana Srbije. Nakon obraćanja, učesnici su se u miru uputili u šetnju ka Palati pravde, gde je protest zvanično i završen.

( Pančevac)