Er Srbija: Avion na let Beograd-Moskva se vraća u Beograd

Kompanija Er Srbija saopštila je večeras da se avion koji je bio na redovnom letu JU134 na relaciji Beograd-Moskva, vraća u Beograd pošto je ta kompanija od nadležnih aerodromskih službi primila informaciju koja je zahtevala sprovođenje dodatnih bezbednosnih provera u vezi sa jednim putnikom.

Kako se navodi u saopštenju, u skladu sa dobijenim instrukcijama i svim važećim bezbednosnim propisima, doneta je odluka da se avion vrati u Beograd kako bi sve neophodne procedure bile sprovedene u potpunosti.

Kontrola putnika i prtljaga sprovodi se u nadležnosti aerodromskog sistema bezbednosti i odgovarajućih službi.

Nakon što je Er Srbija naknadno primila informaciju koja je zahtevala dodatne aerodromske bezbednosne provere, kompanija je postupila u skladu sa instrukcijama nadležnih organa i svim važećim procedurama.

„Posada Er Srbije postupala je u potpunosti u skladu sa utvrđenim procedurama i najvišim bezbednosnim standardima“, navodi se u saopštenju.

Let JU134 poleteo je sa Aerodroma „Nikola Tesla“ u Beogradu u 18.48 časova po lokalnom vremenu i trenutno se vraća za Beograd.

Nakon okončanja svih neophodnih procedura od strane aerodromskih službi i dobijanja potrebnih odobrenja, putnici će blagovremeno biti obavešteni o nastavku svog putovanja.

(Tanjug)