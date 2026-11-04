Dečja nedelja u Kovinu: Oktobarske aktivnosti u OŠ „J. J. Zmaj“

Oktobar je u OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ u Kovinu obeležen brojnim obrazovnim, kulturnim, humanitarnim i sportskim aktivnostima. Pored redovnog nastavnog rada, posebno mesto zauzela je Dečja nedelja, tokom koje su učenici učestvovali u raznovrsnim programima posvećenim druženju, stvaralaštvu, međusobnom poštovanju i pravima deteta.

Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, učenici trećeg razreda družili su se sa bakama i dekama, uz razgovore, igre, pesmu i male znake pažnje. Školska delegacija je učestvovala i u obeležavanju Dana opštine Kovin i 82. godišnjice oslobođenja grada u Drugom svetskom ratu, polaganjem venca na spomenik palim borcima Narodnooslobodilačke borbe.

Dečja nedelja, od 5. do 9. oktobra, odvijala se pod sloganom „Da bi deca srećna bila: ljubav i poštovanje, a ne sila!“. Njen program obuhvatio je jesenji kros, takmičenje u zaboravljenim dečjim igrama, mađioničarsku predstavu, radionice Crvenog krsta i posetu prvaka Gradskoj biblioteci „Vuk Karadžić“, gde su se učenici učlanili i upoznali sa književnicom Jasnom Brkić.

Posebnu pažnju privukle su aktivnosti u kojima su učenici preuzimali ulogu nastavnika i svojim vršnjacima predstavljali nastavne sadržaje iz hemije i biologije. Organizovani su i poligon spretnosti za petaka, odbojkaška utakmica učenika i nastavnika, kao i manifestacija „Ja imam talenat“, na kojoj su stariji učenici predstavili svoje različite sposobnosti. U saradnji sa Crvenim krstom održana je i „Trka za srećnije detinjstvo“, dok je razmena igračaka u školskoj sali, pod nazivom „Trampilište igračaka“, podstakla najmlađe da uče o deljenju i darivanju. Učenici su posetili i ustanovu socijalne zaštite „Lasta“, upoznajući se sa njenim radom i značajem solidarnosti.

Briga o dobrobiti dece nastavljena je i obeležavanjem Svetskog dana mentalnog zdravlja. Radionica za učenike trećeg razreda, koju je vodila školski psiholog Žaklina Petković, bila je posvećena prepoznavanju i razumevanju emocija, empatiji i značaju podrške.

Jedan od oktobarskih događaja bila je i prezentacija digitalne retrospektive kovinskog školstva, zasnovane na istraživačkom projektu profesora Dejana Kreculja „Pod Zmajevim krilima kroz dva veka – istraživački prikaz i digitalna hronika (1904–2004–2026)“ za brojna nastavnike, učenike i prijetelje škole. Kroz arhivsku građu, fotografije i dokumenta predstavljen je razvoj škole i njena povezanost sa istorijom grada. Projekat je na Moskovskoj pedagoškoj olimpijadi nagrađen prvim mestom.

U oktobru je održan i sastanak direktora osnovnih i srednjih škola sa teritorije Školske uprave Zrenjanin sa ministrom prosvete u tehničkom mandatu prof. dr Dejanom Vukom Stankovićem u Zrenjaninu. U razgovoru su razmatrana pitanja kvaliteta nastave, vrednovanja rada, stručnog usavršavanja, primene digitalnih tehnologija i veštačke inteligencije, kao i uslova za rad škola.

Među sportskim rezultatima izdvaja se drugo mesto ekipe devojčica naše škole na opštinskom takmičenju u odbojci, održanom 14. oktobra u OŠ „Đura Jakšić“ u Kovinu.

Oktobarske aktivnosti u „Zmajevoj“ školi još jednom su pokazale da se školski život ne odvija samo u učionici. Kroz učenje, stvaralaštvo, igru, sport i saradnju sa lokalnom zajednicom, učenici stiču znanja i iskustva koja doprinose njihovom odrastanju i razvoju.

(Pančevac/Opština Kovin)