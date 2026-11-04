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Isplata penzija po planu, od decembra povećanje plata i penzija

11:18

04.11.2026

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Printscreen/TV Prva

Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali izjavio je danas da je počela isplata penzija po planu i istakao da su javne finansije i dalje stabilne i da građani ne treba da brinu, kao i da će, kao što je ranije najavljeno, od decembra biti povećane plate i penzije.

Mali je najavio da će sutra biti isplaćen i prvi deo oktobarskih plata za zaposlene u javnoj upravi.

 

„Uprkos ovom haosu i histeriji koju vidite proteklih 10-ak dana, da građani znaju – da su nam javne finansije i dalje stabilne. Dakle, držimo ih stabilnim, što je upravo u interesu i ljudi koji primaju plate u javnoj upravi i onih koji primaju penzije. Mi smo, koliko još juče, što se penzionera tiče, isplatili i penzije iz takozvane kategorije samostalnih delatnosti. Idu nam sutra penzije i za poljoprivrednike, za one koji su vojni penzioneri, i 10.

u ovom mesecu isplatićemo penzionere kojih ima i najveći broj – iz kategorije zaposlenih“, rekao je Mali za Tanjug.

Istakao je da se trenutno isplaćuju sve penzije po planu i predviđenoj dinamici i da građani ne treba da brinu.

„Takođe obezbedili smo novac, od 1. decembra, kao što znate, ide povećanje penzija 7,5 odsto po takozvanoj švajcarskoj formuli, tako da ćemo i tu obavezu i to obećanje koje smo dali i ispuniti“, naveo je Mali.

Najavio je da će već sutra biti isplaćen prvi deo oktobarskih plata za zaposlene u javnoj upravi, a drugi deo plata da ide 20. novembra.

„Ista je dinamika i za zaposlene u kulturi. Svaka kategorija ima svoju dinamiku od prosvete, zdravstva, pravosuđa, socijalne zaštite. Dakle, za novembar, oni koji su zaposleni u javnoj upravi ne treba da brinu“, naveo je Mali.

Istakao je da će biti ispoštovano ranije dato obećanje i da će od 1.decembra biti povećane plata u javnoj upravi za osam odsto za sve zaposlene i 12 odsto za zaposlene u socijalnoj zaštiti.

„Dakle, u ovom trenutku, s obzirom na to šta se sve dešava u poslednjih desetak dana, od haosa i od histerije i svega ostalog, želim samo da prenesem tu poruku građanima – da smo u ovom trenutku apsolutno stabilni kada su nam javne finansije u pitanju. Imamo negde preko 400 milijardi dinara na računu budžeta, dakle, s te strane smo tu stabilnost održali, i sve svoje obaveze koje imamo ispunićemo na način koji sam upravo rekao“, naveo je Mali.

Banka Poštanska štedionica je saopštila da je u saradnji sa Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje i uz saglasnost Narodne banke Srbije, počela juče jednokratnu isplatu penzija korisnicima iz kategorije samostalnih delatnosti koji su penziju do sada primali preko Alta banke.

Fond PIO je u utorak saopštio da će Banka Poštanska štedionica na osnovu informatičkih podataka koje je Fond dostavio, korisnicima otvoriti privremene račune na koje će preneti novčana sredstva.

(Tanjug)

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penzije plate Siniša Mali

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