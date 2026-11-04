ANN: N1 i Nova uskoro na Telekomu i Jetelu, Danas, Radar i Forbs nastavaljaju sa radom

Televizije Nova S i N1 u Srbiji će biti dostupne preko operatera Telekoma Srbija i Jetela (Yettel), objavljeno je iz kompanije Adria njuz netvorka (Adria News Network – ANN) u okviru koje posluju te televizije.

„Otkako smo preuzeli odgovornost za ove kompanije, intenzivno smo radili na tome da obezbedimo što širu distribuciju naših kanala i omogućimo im da dopru do što većeg broja gledalaca. Pregovori sa drugim operatorima i dalje su u toku“, navedeno je u saopštenju koje prenosi portal N1.

Kako su kazali, ukupna ulaganja u Novu S tokom 2027. godine će premašiti 11,3 miliona evra, a planovi ulaganja i organizacionih promena za N1 i širi informativni segment biće objavljeni u narednim nedeljama, kako tvrde, nakon konsultacija sa predstavnicima sindikata.

„Jačaćemo N1 kako bi postao vodeći informativni kanal u Srbiji, kao i Novu S kako bi postala prvi izbor publike za zabavni program u zemlji. Danas, Radar i Forbes takođe će biti ojačani i primenjivaće nove modele ostvarivanja prihoda“, rekli su iz ANN-a.

Dodali su da će zadržati štampana izdanja lista Danas, magazina Forbes i nedeljnika Radar, kao i da će unaprediti iskustvo njihovih korisnika na digitalnim platformama i uvesti „premijum digitalne pretplate radi finansiranja njihovog vrhunskog novinarstva“.

„Verujemo u vrednost naših kompanija, naših ljudi i naših brendova. Verujemo u Srbiju, u snagu i odlučnost njenih građana, u njene institucije i demokratiju. Verujemo i u neminovnu i prosperitetnu budućnost Srbije kao punopravne članice Evropske unije i nastavićemo da budemo uz vas na tom putu“, piše u saopštenju.

(Beta)