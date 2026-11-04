Penzioneri uz igle i vunicu mogu da ispune dane, ali i zarade

Odlazak u penziju donosi više slobodnog vremena, ali i pitanje kako ispuniti dane aktivnostima koje pričinjavaju zadovoljstvo.

Dok jedni biraju šetnju, baštu ili čitanje, drugi ponovo uzimaju igle i vunicu u ruke. Pletenje, nekada gotovo neizostavan deo svakodnevnog života naših baka, i danas ima svoje mesto, a osim zanimacije može da donese i nešto veoma korisno – od toplog šala i džempera do dodatnog prihoda.

Za ovaj hobi nisu potrebni skupa oprema ni poseban prostor. Dovoljni su igle, nekoliko klupka vunice i malo strpljenja. Posebno je zanimljivo što početnici ne moraju odmah da savladaju komplikovane šeme i tehnike.

Mogu da počnu od jednostavnih predmeta, poput šalova, kuhinjskih krpa ili ćebadi, a zatim postepeno prelaze na zahtevnije projekte.

Pletenje je zanimljivo i zato što rezultat rada ostaje u rukama onoga ko ga je napravio. Umesto vremena provedenog pred televizorom ili telefonom, nastaje nešto konkretno, korisno i često veoma lepo.

Koliko novca je potrebno za početak?

Jedna od prednosti pletenja jeste što ne zahteva veliko početno ulaganje. Za početak su potrebne odgovarajuće igle i vunica ili pamučni konac, a izbor materijala zavisi od toga šta osoba želi da napravi.

Početnicima se savetuje da ne kupuju odmah veliki broj igala i različite vrste prediva. Dovoljno je odabrati jedan jednostavan projekat i nabaviti materijal potreban za njegovu izradu.

Za šal su potrebna klasična prava pletaća igla i nekoliko klupka vunice, dok su za čarape, kape i džempere potrebne drugačije dimenzije igala i nešto više iskustva.

Posebno je važno izabrati materijal koji se lako obrađuje. Vunica srednje debljine često je dobar izbor za početnike jer se petlje lakše vide i lakše se uočavaju greške.

Pletenje ne mora da bude ni skup hobi ako se materijal kupuje planski. Moguće je iskoristiti i ostatke vunice od ranijih projekata, kombinovati različite boje i praviti manje predmete za koje nije potrebno mnogo materijala.

Pletenje angažuje ruke, pažnju i koncentraciju

Osim kreativne strane, pletenje može da ima i određene koristi za starije osobe. Prilikom rada potrebno je pratiti redosled petlji, brojati ih, pamtiti šemu i usklađivati pokrete ruku.

Na taj način angažuju se fina motorika, koordinacija i pažnja. Završavanje jednog predmeta donosi i osećaj zadovoljstva jer osoba vidi konkretan rezultat uloženog vremena i truda.

Pletenje može biti i prilika za druženje. U mnogim sredinama postoje kreativne radionice i grupe u kojima se okupljaju ljubitelji ručnih radova. Oni razmenjuju iskustva, pokazuju jedni drugima nove tehnike i pomažu početnicima da savladaju osnove.

Za ljude koji žive sami ili imaju manje svakodnevnih društvenih kontakata, ovakve aktivnosti mogu biti posebno značajne.

Ipak, osobe koje imaju artritis, bolove u zglobovima ili probleme sa šakama trebalo bi da prilagode trajanje rada svojim mogućnostima. Važno je praviti pauze, ne forsirati pokrete i koristiti igle koje udobno leže u rukama.

Šta početnik može da napravi od nekoliko klupka vunice?

Najbolje je početi od jednostavnih predmeta koji ne zahtevaju mnogo vremena i komplikovane tehnike.

Šal je jedan od najpogodnijih prvih projekata jer se može plesti jednostavnim bodom, bez složenih šema. Kada se savladaju osnove, mogu se praviti kape, rukavice, čarape, jastučnice i manja ćebad.

Posebno su popularni ručno pleteni predmeti za bebe, poput ćebadi, kapica i čarapica. Oni mogu biti poklon za članove porodice, ali i proizvod koji se nudi kupcima zainteresovanim za ručni rad.

Prednost ovakvog hobija je i mogućnost da svako pronađe nešto što odgovara njegovom ukusu. Neko će se opredeliti za klasične vunene džempere, drugi za ukrasne predmete, dok će treći praviti praktične stvari za domaćinstvo.

Može li pletenje da donese dodatnu zaradu u penziji?

Pletenje ne mora da ostane samo zanimacija. Oni koji vremenom usavrše tehniku mogu da pokušaju da prodaju svoje radove i tako ostvare dodatni prihod.

Ručno izrađeni šalovi, kape, čarape, džemperi i dečji odevni predmeti mogu se ponuditi preko društvenih mreža, internet oglasa, lokalnih bazara i sajmova rukotvorina.

Ipak, važno je pravilno izračunati cenu. U nju ne ulazi samo materijal već i vreme potrebno za izradu, kao i eventualni troškovi pakovanja i dostave.

Kod ručnog rada postoji i jedna posebnost: dva proizvoda nikada ne moraju biti potpuno ista. Kupci koji traže unikatne predmete često upravo to smatraju njihovom najvećom prednošću.

Ne treba očekivati da će pletenje automatski doneti značajnu zaradu, jer sve zavisi od potražnje, kvaliteta izrade i vremena koje osoba može da uloži. Ipak, za nekoga ko već voli da plete, prodaja nekoliko komada mesečno može biti lep dodatak kućnom budžetu.

Kako naučiti da se plete ako nikada niste držali igle u rukama?

Danas je učenje ovog zanata mnogo jednostavnije nego ranije. Osnove pletenja mogu se savladati uz pomoć video-tutorijala na internetu, a postoje i knjige, priručnici i radionice namenjene početnicima.

Prvi korak je savladavanje osnovnih petlji, a zatim se prelazi na jednostavne šare i predmete. Najvažnije je ne odustati zbog prvih grešaka, jer su one sastavni deo učenja.

Pletenje ne zahteva ni posebno brz tempo ni svakodnevno višesatno angažovanje. Svako može da radi onoliko koliko mu odgovara, ujutru uz kafu, popodne ili uveče dok gleda televiziju.

U vremenu kada se sve više govori o aktivnom starenju i kvalitetnom provođenju slobodnog vremena, stari zanati ponovo dobijaju značaj. Pletenje tako može da bude mnogo više od načina da se napravi šal ili džemper – može da postane kreativna rutina, prilika za druženje i mogućnost da se sopstvenim rukama napravi nešto što ima i upotrebnu vrednost.

(alo.rs)