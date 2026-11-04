Smederevac: REM izrekao mere TV Prva i TV Informer, zakon izuzetno oštar

Savet Regulatornog tela za elektronske medije (REM) izrekao je privremene zabrane emitovanja pojedinih formata televizijama Prva i Informer zbog kršenja Zakona o elektronskim medijima, izjavio je predsednik Saveta REM-a Stevica Smederevac.

Televiziji Prva zabranjeno je emitovanje emisije „Vesti“ na jedan dan i Jutarnjeg programa na pet dana, dok je televiziji Informer izrečena sedmodnevna zabrana emitovanja informativne emisije „Jutro“, uz mogućnost da se mera odnosi i na srodne formate.

Smederevac je naglasio da su primenjene mere stroge jer je zakon izuzetno oštar, te da Savet ne može donositi blaže odluke od zakonski propisanih. Odgovarajući na optužbe iz TV Informer da je reč o cenzuri, predsednik Saveta je istakao da razumije nezadovoljstvo onih koji su sankcionisani, ali da REM deluje u skladu sa svojim ovlašćenjima. Povodom više od 200 pristiglih prijava, najavljeno je da će Savet nastaviti sa radom po hitnim postupcima i na narednim sednicama.

(Tanjug)