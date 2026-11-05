„Vršac kroz objektiv mladih“: Dom omladine pokreće projekat

Projekat pruža priliku mladima da kroz fotografiju predstave svoj doživljaj Vršca, otkriju njegove prepoznatljive, ali i manje poznate predele.

Dom omladine Vršac pokreće projekat „Vršac kroz objektiv mladih“, namenjen mladima uzrasta od 15 do 30 godina, sa ciljem podsticanja kreativnosti, razvoja fotografskog stvaralaštva i promocije kulturnih, istorijskih i prirodnih vrednosti Vršca. Konkurs za učešće u projektu otvoren je od 5. do 30. novembra 2026. godine.

Projekat pruža priliku mladima da kroz fotografiju predstave svoj doživljaj Vršca, otkriju njegove prepoznatljive, ali i manje poznate predele i zabeleže trenutke koji na poseban način oslikavaju život grada. Fotografije mogu biti inspirisane kulturnom baštinom, prirodom, arhitekturom, ljudima i svakodnevnim životom, skrivenim kutcima grada, kao i ličnim viđenjem Vršca.

Pravo učešća imaju mladi od 15 do 30 godina, a svaki učesnik može prijaviti najviše dve fotografije. Radovi se dostavljaju elektronskim putem na adresu dovrsac@gmail.com, najkasnije do 30. novembra 2026. godine.

Pored fotografskog konkursa, projekat obuhvata i organizaciju edukativnih radionica na kojima će učesnici imati priliku da steknu nova i unaprede postojeća znanja iz oblasti fotografije, kompozicije, osvetljenja i digitalne obrade fotografija.

Najuspešnije radove odabraće stručni žiri, nakon čega će izabrane fotografije biti predstavljene u digitalnoj galeriji, dok su za najuspešnije učesnike predviđene nagrade i priznanja.

Realizacijom ovog projekta Dom omladine Vršac nastoji da podstakne aktivno učešće mladih u kulturnom životu grada, pruži podršku njihovom kreativnom izražavanju i omogući da se Vršac predstavi iz novih, autentičnih perspektiva.

Dom omladine poziva sve mlade ljubitelje fotografije da se prijave na konkurs i svojim radovima pokažu kako oni vide grad u kojem žive, uče i provode vreme.

„Tvoj grad. Tvoj pogled. Tvoja priča.“

Dodatne informacije o projektu i uslovima učešća dostupne su na internet stranici Doma omladine Vršac, www.dovrsac.rs, kao i putem elektronske pošte dovrsac@gmail.com.

Projekat „Vršac kroz objektiv mladih“ realizuje Dom omladine Vršac uz sufinansiranje Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama Autonomne pokrajine Vojvodine.

(RTV Pančevo)