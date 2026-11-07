Južni Banat

Za ljubitelje muzike: Kolekcionarska berza u Vršcu 21. novembra

11:00

07.11.2026

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Pixabay
Pravi zvuk samo sa ploče

Ljubitelji muzike, vinila i kvalitetnog zvuka imaće priliku da posete Kolekcionarsku berzu, koja će biti održana u subotu, 21. novembra 2026. godine, u Domu Vojske u Vršcu, na adresi Svetosavski trg 3.

Berza će trajati od 10 do 14 časova, a posetioci će moći da razgledaju i pronađu različita muzička izdanja i opremu, među kojima su LP ploče, CD-ovi i HiFi uređaji.

Ovaj događaj predstavlja priliku za kolekcionare, ljubitelje gramofonskih ploča i sve one koji uživaju u muzici da razmene iskustva, dopune svoje kolekcije i pronađu zanimljive primerke.

Organizator događaja je Kulturni centar Vršac.

Ulaz u svet muzike i kolekcionarstva čeka vas na Kolekcionarskoj berzi!

(Vršac online)

Tagovi

Kolekcionarska berza muzika vinili vršac

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