Za ljubitelje muzike: Kolekcionarska berza u Vršcu 21. novembra

Ljubitelji muzike, vinila i kvalitetnog zvuka imaće priliku da posete Kolekcionarsku berzu, koja će biti održana u subotu, 21. novembra 2026. godine, u Domu Vojske u Vršcu, na adresi Svetosavski trg 3.

Berza će trajati od 10 do 14 časova, a posetioci će moći da razgledaju i pronađu različita muzička izdanja i opremu, među kojima su LP ploče, CD-ovi i HiFi uređaji.

Ovaj događaj predstavlja priliku za kolekcionare, ljubitelje gramofonskih ploča i sve one koji uživaju u muzici da razmene iskustva, dopune svoje kolekcije i pronađu zanimljive primerke.

Organizator događaja je Kulturni centar Vršac.

Ulaz u svet muzike i kolekcionarstva čeka vas na Kolekcionarskoj berzi!

(Vršac online)