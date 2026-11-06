Priprema cveća za zimu: Šta će se najviše kupovati?

Iako je vegetacija na otvorenom usporena, u rasadnicima i plastenicima posla ima tokom cele godine. Jesen je period kada se obavljaju priprema za narednu sezonu, uređuju zasadi i stvaraju uslovi za proizvodnju cveća koje će krasti domove tokom narednih meseci. Cvećari u narednom periodu očekuju i cvetanje božićne zvezde.

Za proizvođače cveća uvek ima posla, kaže Igor Vujić cvećar iz Opova. Tokom perioda godine kada vegetacija miruje u rasadnicima se sređuju leje, priprema zemljište, sređuju sistemi za navodnjavanje i zagrevanja, prenosi RTV Pančevo.

Osim toga, proizvođači tokom novembra očekuju i cvetanje biljaka koje će krasti domove tokom zimskih meseci. Među cvećem koje će se najviše kupovati u narednim nedeljama je i božićna zvezda, jedna od najomiljenijih biljaka koja u mnogim kućama će biti ukras tokom predstojećih praznika, rekao je za TV Pančevo Igor Vujić – proizvođač cveća iz Opova.

Iza svakog cveta koji kupimo stoje meseci rada, pažnje i strpljenja. Za proizvođače cveća nema pauze između sezona, jer novi ciklus proizvodnje planira se dok predhodni još traje. A rezultat to rada najlepše se vidi onda kada cveće stigne do kupaca i ulepša njihove domove i posebne trenutke.

(RTV Pančevo)