RIK dodelio mandate narodnim poslanicima novog skupštinskog saziva

Republička izborna komisija (RIK) donela je danas rešenje o dodeli mandata narodnim poslanicima novog saziva Skupštine Srbije izabranim na vanrednim izborima 25. decembra.

Prema konačnim izbornim rezultatima, „Studentskoj listi- Studenti pobeđuju“ dodeljeni su mandati za 140 kandidata za narodnog poslanika, dok su listi „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ dodeljena 103 mandata.

U parlament će ući još sedam poslanika manjinskih lista.

Izborna lista “Savez vojvođanskih Mađara – dr Balint Pastor“ i lista “Albanska koalicija“ osvojile su po dva mandata, dok će po jednog poslanika imati izborne liste „Rasim Ljajić – Ljudski (SDP – CDP)“, “SDA Sandžaka – Čuvari Sandžaka“ i “Usame Zukorlić (SPP) – Pokret za ujedinjenje“, koji je taj mandat osvojio nakon ponovljenih izbora na 53 biračka mesta.

Kandidatima će RIK izdati uverenje za narodnog poslanika.

Bez mandata su ostale sve ostale liste od 18 koliko je učestvovalo na izborima.

Kako je najavljeno, RIK će uskoro održati sednicu o utvrđivanju izveštaja o sprovednim izborima.

Novi parlament treba da se konstituiše u roku od 30 dana od proglašenja konačnih izbornih rezultata.

(Pančevac/Tanjug)