Kreativne radionice u Vršcu: Deca uče o bontonu i empatiji

Udruženje „Kreativna komuna“ iz Vršca privodi kraju realizaciju projekta inkluzivnih kreativnih i dramskih radionica „Mali bonton za velika srca“, autorke Kristine Kerčoban, čiji je cilj razvijanje empatije, tolerancije, međusobnog poštovanja i razumevanja različitosti među decom.

Kroz kreativne i dramske aktivnosti, druženje i zajedničko stvaralaštvo, deca imaju priliku da razvijaju socijalne veštine, upoznaju značaj kulture lepog ponašanja i usvajaju vrednosti koje doprinose izgradnji otvorenijeg i tolerantnijeg društva.

Projekat se realizuje u saradnji sa Domom omladine Vršac i uz podršku direktorke dr Tatijane Petrike. U programskim aktivnostima učestvovala je i Jasna Krsmanović, diplomirani bibliotekar Gradske biblioteke Vršac, čije je iskustvo doprinelo kvalitetu i sadržajnosti radionica.

Poseban značaj projektu daje saradnja sa osnovnim školama sa teritorije grada Vršca, uključujući i seoske sredine. Radionice su do sada održane u Osnovnoj školi „Mladost“ u Vršcu i Osnovnoj školi „Branko Radičević“ u Uljmi. Na taj način projekat je prerastao okvire klasičnih radionica i postao svojevrsni putujući inkluzivni program, pružajući deci iz različitih sredina priliku da kroz zajedničke aktivnosti razvijaju kreativnost, osećaj pripadnosti i međusobno razumevanje.

Završnica projekta planirana je za 10. decembar 2026. godine, u Centru Millennium u Vršcu, povodom Međunarodnog dana ljudskih prava. Tim povodom biće organizovan završni program, tokom kojeg će biti dodeljene zahvalnice i priznanja učesnicima i saradnicima projekta.

Centralni umetnički deo događaja biće dečja pozorišna predstava nastala prema scenariju kreiranom adaptacijom dečjih priča iz knjige „Mali bonton za velika srca“.

Projekat je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, informisanje i odnose s verskim zajednicama AP Vojvodine i Grada Vršca.

Kroz ovu inicijativu, „Kreativna komuna“ i Dom omladine Vršac šalju važnu poruku da se empatija, dobrota, poštovanje i prihvatanje različitosti uče od najranijeg detinjstva, a da kreativnost i zajedničko stvaralaštvo predstavljaju snažan način povezivanja dece i izgradnje zajednice u kojoj svako ima svoje mesto.

(Vršac online)