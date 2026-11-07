U nedelju izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina

U Srbiji će sutra biti održani izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, a na njima će se birati članovi nacionalnih saveta 23 nacionalne manjine. Biračka mesta biće otvorena od 7 do 20 sati.

Pravo glasa ima ukupno 481.785 birača, koji će moći da glasaju na nekom od 949 biračkih mesta.

Za izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina proglašene su 52 izborne liste, a odštapano je 482.849 listića.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je ranije utvrdilo da je 21 nacionalna manjina ispunila uslove za neposredne izbore, dok će pripadnici goranske i ruske nacionalne manjine svoje predstavnike birati putem elektorske skupštine.

Na neposrednim izborima biće birani članovi nacionalnih saveta albanske, aškalijske, bošnjačke, bugarske, bunjevačke, vlaške, grčke, egipatske, mađarske, makedonske, nemačke, poljske, romske, rumunske, rusinske, slovačke, slovenačke, ukrajinske, hrvatske, crnogorske i češke nacionalne manjine.

Bira se po 35 članova nacionalnih saveta bošnjačke, mađarske i romske nacionalne manjine, 29 članova Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine, zatim po 23 člana nacionalnih saveta vlaške, rumunske, slovačke, hrvatske i crnogorske nacionalne manjine i po 19 članova nacionalnih saveta bugarske, bunjevačke, makedonske i rusinske nacionalne manjine.

Na neposrednim izborima bira se po 15 članova nacionalnih saveta aškalijske, grčke, egipatske, nemačke, poljske, slovenačke, ukrajinske i češke nacionalne manjine.

Na izborima putem elektorske skupštine bira se 15 članova Nacionalnog saveta goranske nacionalne manjine i 19 članova Nacionalnog saveta ruske nacionalne manjine.

Izbore će posmatrati 204 domaća i strana posmatrača.

Kada je reč o domaćim posmatračima, oni će biti iz udruženja OKO, Bravo NS, Kreni-promeni, Budni, Kraj i Liberta NS.

Izbore će pratiti i 24 strana posmatrača – iz britanske ambasade četiri, ambasade Slovačke četiri, ambasade Sjedinjenih Američkih Država dva, Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji dva i Misije OEBS-a 12.

Izbore će posmatrati i 1.194 predstavnika predlagača, koji se kolokvijalno nazivaju „nadgledači“.

Redovni izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina održavaju se svake četiri godine, koliko, prema Zakonu o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, traje mandat jednog saziva nacionalnog saveta.

Prethodni izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina održani su 13. novembra 2022. godine.

(Tanjug)