U Kovačici održan 12. tradicionalni odbojkaški turnir za mlade

Odbojkaški klub „Slavija“ iz Kovačice po 12. put je uspešno organizovao tradicionalni odbojkaški turnir, koji je u hali Osnovne škole „Mlada pokoljenja“ okupio čak 200 mladih odbojkašica. Pored domaćina, na ovom masovnom sportskom nadmetanju učestvovale su i gošće iz beogradske Crvene zvezde, kao i ekipa Radničkog iz Kovina.

Trener domaće Slavije, Vladimir Knežević, istakao je da je reč o izuzetno popularnom takmičenju koje sada već odlikuje decenijska tradicija, ali i tradicionalno odlična organizacija.

Na turniru je učestvovalo ukupno 16 ekipa koje su bile podeljene po uzrasnim kategorijama. Da je motivacija bila na visokom nivou govori i podatak da su svi učesnici turnira nagrađeni medaljama za učešće i trud, dok su po tri najbolje plasirane ekipe u svakoj od kategorija kući odnele pobedničke pehare.

Ipak, kako naglašavaju organizatori, primarni cilj ovog okupljanja nije bila samo pobeda na terenu. Fokus je, kao i prethodnih godina, bio na negovanju zdravog sportskog duha, razvijanju prijateljstava i međusobne saradnje među mladim sportistkinjama.

Odbojkaški klub Slavija već godinama važi za jedan od najpopularnijih i najmasovnijih sportskih kolektiva u opštini Kovačica, sa posebnim akcentom na rad sa najmlađima. Uprava kluba je i ovom prilikom uputila otvoreni poziv svim devojčicama i mladima iz Kovačice i okoline, koji žele da se oprobaju u odbojkaškim vodama, da dođu i pridruže se njihovim treninzima.

Sjajan sportski duh, zajedništvo i izuzetna pozitivna energija obeležili su i ovo izdanje turnira u Kovačici, gde su mlade igračice još jednom na terenu dokazale da su fer-plej, druženje i nova sportska prijateljstva daleko važniji od samog rezultata na semaforu.

(RTV Kovačica)