Krenuo novi javni prevoz na ulicama Vršca

Polaskom prvog autobusa na liniji broj 10 sa stajališta kod Stop šopa ka Pavlišu, jutros u 4.50 časova zvanično je počeo sa radom novi sistem gradskog i prigradskog javnog prevoza u Vršcu. Grad Vršac uspostavio je jedinstvenu mrežu sa 10 osnovnih linija i više podlinija, a prevoz obavlja konzorcijum kompanija „Pantransport” iz Pančeva i „Alenik SDN” iz Vršca, na osnovu ugovora o javno-privatnom partnerstvu.

Posebna pažnja posvećena je osetljivim i najbrojnijim kategorijama putnika. Pravo na potpuno besplatan gradski i prigradski prevoz ostvaruju svi penzioneri sa teritorije grada, učenici osnovnih i srednjih škola, trudnice, kao i majke sa decom do navršene prve godine života.

Penzioneri, trudnice i majke sa bebama potrebno je da pribave privremenu potvrdu u pisarnici Gradske kuće, koja će im služiti za vožnju do izrade personalizovane legitimacije prevoznika, za šta je potrebna fotografija dimenzija tri puta četiri centimetra. Kako bi se olakšala procedura, meštani sela ne moraju da dolaze u grad, jer se izdavanje potvrda organizuje i preko seoskih mesnih zajednica. Sa druge strane, đaci nastavljaju da koriste postojeće đačke karte sve do organizovane zamene u saradnji sa školama.

Novi sistem podrazumeva angažovanje 12 savremenih vozila i uvođenje elektronske naplate i kontrole karata. Planirano je i postepeno uređenje ukupno 138 autobuskih stajališta na teritoriji grada i sela, od čega će 127 stanica dobiti nove ili uređene nadstrešnice, dok će na 82 lokacije biti urađeno i parterno uređenje, čime Vršac dobija pouzdan i moderan javni prevoz.

(Pančevac/Grad Vršac)