Povodom učestalih događaja koji se odnose na namerno izazvane požare kao i događaje kojima se izaziva uznemirenje javnosti, Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštava da u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvima intenzivno preduzima sve mere i radnje na sprečavanju i suzbijanju ovih događaja, tj. otkrivanju, pronalasku i procesuiranju izvršilaca navedenih krivičnih dela, saopštio je MUP.

Iz MUP-a napominju da će u narednim danima pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova pojačati aktivnosti na kontroli lica i vozila u cilju sprečavanja vršenja krivičnih dela, pronalasku predmeta pogodnih za izvršenje krivičnih dela kao i pronalasku lica koja su vršila krivična dela.

Bezbednost građana i njihove imovine je primarni cilj Ministarstva unutrašnjih poslova, dodaje se u saopštenju.

Pozivaju sve da poštuju zakonske propise i upozoravaju da se neće tolerisati kršenje pravnih normi i ističu da će MUP u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvima energično primenjivati zakonska ovlašćenja prema svima koji vrše krivična dela i ne poštuju zakonske propise.

MUP takođe poziva sve građane da bez odlaganja svaki događaj ili krivično delo izvršeno na njihovu štetu ili za koja imaju saznanja prijave ovom ministarstvu.

(RTS/MUP Srbije)