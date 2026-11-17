Incident na pokretnim stepenicama u TC „Galerija“, desetoro dece povređeno

Desetoro dece starosti osam godina povređeno je na pokretnim stepenicama u tržnom centru „Galerija“. Deca su trenutno na dijagnostici, za troje neophodno hirurško zbrinjavanje, saopšteno je iz Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Do incidenta u tržnom centru „Galerija“ došlo je oko 14.35. Pet ekipa Hitne pomoći izašlo je na teren, kako bi zbrinule povređene.

U Urgentni centar Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije primljeno je desetoro dece uzrasta osam godina. Kako je saopšteno, sva deca su trenutno na dijagnostici, a za troje je neophodno hirurško zbrinjavanje.

Utvrđuju se okolnosti pod kojima su deca povređena na pokretnim stepenicama. Tužilac je izašao na teren i u toku je uviđaj.

Kako javlja izveštač RTS-a sa lica mesta, odmah nakon što su čuli vrisku dece, radnici okolnih radnji izašli su da im pomognu.

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Prema nezvaničnim informacijama, reč je o deci nižih razreda osnovne škole, koja su u tržnom centru bila sa učiteljicama na projekciji filma.

Očevici pretpostavljaju da se jednom detetu pertla zaglavila u stepenicama, nakon čega su deca krenula da padaju jedna preko drugih.

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)Pančevac/RTS/moj_beo_grad)