Više javno tužilaštvo u Novom Sadu: Uhapšen pokrajinski sekretar

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da su dana 5.11.2026. godine, na osnovu naloga Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva, uhapšeni osumnjičeni P.V. Pokrajnski sekretar za socijalnu politiku demografiju i ravnopravnost polova i D. M. Predsednik Komisije Pokrajnskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za pregled prijava za dodelu sredstava, zbog produženog krivičnog dela Zloupotreba službenog položaja iz člana 359 stav 3 Krivičnog zakonika Republike Srbije.

U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni P.V, kao službeno lice – Pokrajinski sekretar za socijalnu politiku demografiju i ravnopravnost polova, a osumnjičena D.M, kao službeno lice – predsednik Komisije Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji AP Vojvodine za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu, zloupotrebom službenog položaja i ovlašćenja pribavili drugim fizičkim licima protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 130.900.000,00 dinara, piše u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Fizička lica kojima su dodeljena sredstva u ukupnom iznosu od 130.900.000,00 dinara, nisu ispunjavala ni osnovi uslov predviđen konkursom za dodelu bespovratnih sredstava, i to: rođenje trećeg i/ili četvrtog deteta.

Istovremeno su osumnjičeni P.V. i D.M. pričinili štetu budžetu Autonomne Pokrajne Vojvodine u iznosu od 130.900.000,00 dinara.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenima P.V. i D.M. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti privedeni i saslušani u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

(Pančevac)