FK Železničar Pančevo danas, 21. novembra od 15 časova gostuje u Lučanima ekipi FK Mladost, u okviru 16. kola Mozzart Bet Super lige Srbije.

Svoja očekivanja pred još jedan izazov u domaćem šampionatu izneo je šef stručnog štaba Radomir Koković.

– Ulazimo u završnu fazu ove polusezone. Još dve nedelje otprilike su pred nama i kao što sam pričao i ranije, prvo na naplatu dolaze energija i fokus. Sa tog stanovišta, nama će biti jako bitno da zadržimo nivo energije i nivo fokusa koji su nas doveli do pozicije u kojoj smo trenutno, a to je da se borimo za sam vrh tabele. Ekipa Mladosti je najiskusnija ekipa u ovom takmičenju, ekipa kojoj su neophodni bodovi kao i nama. Očekujem izuzetno tvrdu utakmicu, takmičarsku u kojoj će naravno odlučiti detalji i odlučiće to ko se bude bolje adaptirao na plan igre protivnika. Mi se nalazimo u velikoj seriji pobeda, ali moramo da shvatimo da je to prošlo vreme i da je u našem sportu neophodno da iz nedelje u nedelju budemo pravi i da se dokazujemo iz nedelje u nedelju. To što je bilo, bilo je. Iz toga crpimo samopouzdanje i sigurnost, ali moramo da budemo na svom maksimumu kako bi doveli sebe u situaciju da sutra, kao i do kraja ovog dela sezone, budemo na gornjoj granici svojih mogućnosti i pružimo dobar performans.

S obzirom na to da je iza nas reprezentativna pauza i da su trojica igrača bila u obavezama sa U21 reprezentacijom Srbije, koliko su zapravo imali vremena za adekvatan oporavak ili je taj ritam nešto što je uobičajeno u fudbalu?

– Naravno da vodimo računa o doziranju opterećenja pogotovu sa igračima koji su bili u reprezentacijama. Ja verujem da su ljudi koji su bili u reprezentaciji, imali dovoljno odmora da se oporave. Što se uigravanja tiče, o tome neću da trošim puno reči jer to su momci koji poznaju model igre, poznaju zahteve. Na nama je da im najoptimalnije moguće objasnimo plan igre za sledeću utakmicu i mislim da neće biti problema što se tiče njihovog opterećenja, fokusa i svežine za sutrašnju utakmicu.

Da li će biti promena u sastavu ekipe i da li imamo kartone?

– Hoće, biće promena. Nemamo konkretno kartone. Imamo par igrača koji su povređeni. Pokušavamo da saniramo te povrede što pre kako bi imali što veći broj igrača na raspolaganju do kraja i postoji par igrača koji su zbog prehlade bili odsutni zadnjih nekoliko dana. Videćemo na koga ćemo moći da računamo sutra, odnosno ko će krenuti na put posle treninga.

(FK Železničar)