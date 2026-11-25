Nakon što je letos požar zahvatio više od 12.000 hektara šumskih i stepskih staništa na Deliblatskoj peščari, stručnjaci upozoravaju da obnova ovog područja ne sme biti puki povratak na staro, već prilagođavanje klimatskim uslovima koji nas očekuju u narednim decenijama, prenosi RTV.

Sanacija štete biće višedecenijski poduhvat, zbog čega je formirana radna grupa koju predvodi Javno preduzeće „Vojvodinašume“, uz učešće relevantnih naučnih i stručnih institucija. Ključni izazov je odabir sadnog materijala: s jedne strane nedostaju seme i sadnice autohtonih vrsta otpornih na sušu, poput hrasta medunca, dok se s druge strane zaštitari prirode protive ponovnom uvođenju invazivnih, neautohtonih vrsta poput bagrema.

Naučni savetnik Instituta za nizijsko šumarstvo u Novom Sadu dr Dejan B. Stojanović ističe da klimatske promene već sada ostavljaju vidljive posledice na šumski fond u Vojvodini.

„U nizijskim šumama Vojvodine beležimo smanjenje prirasta poslednjih decenija, što je uslovljeno povećanjem temperature, smanjenjem padavina i padom nivoa podzemnih voda u dolinama velikih reka“, navodi Stojanović.

Priprema za ekstremne vrućine i zaštita gradova

Pored Deliblatske peščare, toplije zime i ekstremno vrela leta ugrožavaju i druga zaštićena područja, uključujući Nacionalni park Fruška gora. Prema najekstremnijim klimatskim projekcijama, letnje temperature u Srbiji do kraja veka mogle bi da porastu za osam do deset stepeni.

„To znači da ćemo u najekstremnijim situacijama imati temperature od 44, pa možda i 45 stepeni, što može biti katastrofalno za biljni i životinjski svet“, upozorava Stojanović.

U takvim okolnostima, stručnjaci sve češće razmatraju kako će izgledati pejzaž u budućnosti i koje vrste mogu da opstanu u surovijim uslovima.

Iako sadnja drveća ne može sama da zaustavi globalno zagrevanje, njena uloga u lokalnim sredinama je nezamenljiva.

„Kada u gradu imamo drvorede, parkove i urbane šume, možemo lokalno modifikovati temperaturu čak do četiri stepena“, zaključuje Stojanović, naglašavajući da svako zasađeno drvo pomaže u stvaranju otpornijeg okruženja za toplotne talase koji dolaze.

(RTV)