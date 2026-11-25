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25.11.2026
Nakon što je letos požar zahvatio više od 12.000 hektara šumskih i stepskih staništa na Deliblatskoj peščari, stručnjaci upozoravaju da obnova ovog područja ne sme biti puki povratak na staro, već prilagođavanje klimatskim uslovima koji nas očekuju u narednim decenijama, prenosi RTV.
Sanacija štete biće višedecenijski poduhvat, zbog čega je formirana radna grupa koju predvodi Javno preduzeće „Vojvodinašume“, uz učešće relevantnih naučnih i stručnih institucija. Ključni izazov je odabir sadnog materijala: s jedne strane nedostaju seme i sadnice autohtonih vrsta otpornih na sušu, poput hrasta medunca, dok se s druge strane zaštitari prirode protive ponovnom uvođenju invazivnih, neautohtonih vrsta poput bagrema.
Priprema za ekstremne vrućine i zaštita gradova
Pored Deliblatske peščare, toplije zime i ekstremno vrela leta ugrožavaju i druga zaštićena područja, uključujući Nacionalni park Fruška gora. Prema najekstremnijim klimatskim projekcijama, letnje temperature u Srbiji do kraja veka mogle bi da porastu za osam do deset stepeni.
„To znači da ćemo u najekstremnijim situacijama imati temperature od 44, pa možda i 45 stepeni, što može biti katastrofalno za biljni i životinjski svet“, upozorava Stojanović.
U takvim okolnostima, stručnjaci sve češće razmatraju kako će izgledati pejzaž u budućnosti i koje vrste mogu da opstanu u surovijim uslovima.
(RTV)