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Isplata novembarskih penzija realizovaće se prema unapred utvrđenom rasporedu, u zavisnosti od kategorije kojoj penzioneri pripadaju, kao i načina na koji primaju novac.
Za penzionere samostalnih delatnosti isplata počinje 2. decembra.
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5. decembra – za vojne i poljoprivredne penzionere koji penzije primaju preko tekućih računa.
7. decembra – za vojne i poljoprivredne penzionere koji penzije primaju na kućne adrese i na šalterima pošta.
10. decembra – za penzionere iz kategorije zaposlenih.
(PIO fond/Pančevac)
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