Isplata novembarskih penzija realizovaće se prema unapred utvrđenom rasporedu, u zavisnosti od kategorije kojoj penzioneri pripadaju, kao i načina na koji primaju novac.

Za penzionere samostalnih delatnosti isplata počinje 2. decembra.

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5. decembra – za vojne i poljoprivredne penzionere koji penzije primaju preko tekućih računa.

7. decembra – za vojne i poljoprivredne penzionere koji penzije primaju na kućne adrese i na šalterima pošta.

10. decembra – za penzionere iz kategorije zaposlenih.

(PIO fond/Pančevac)