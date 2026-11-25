Scena starčevačkog Doma kulture dobija redovan repertoar, namenjen i najmlađoj publici i odraslima, dok se istovremeno razvija i rad lokalnog amaterskog teatra.

Tome u prilog govori i podatak da do kraja godine Starčevce očekuju još tri predstave, među kojima je posebno značajna premijera komada koji pripremaju najmlađi članovi domaće pozorišne sekcije.

Prva na programu je u petak, 27. novembra, u 18 sati, kada će Dečje amatersko pozorište iz Starčeva premijerno izvesti predstavu „Sudbina jednog Čarlija”.

Reč je o dramskom komadu dužeg trajanja, koji je adaptirala Vesna Đorđević, ujedno i voditeljka sekcije i rediteljka predstave.

Za muzički deo pobrinuo se Jano Kerekeš, a na sceni će se predstaviti 12 mladih glumaca.

Nedelju dana kasnije, u petak, 4. decembra, u 19.30 na programu je večernja predstava „Do guše u pelenama”.

U komediji igraju Katarina Vićentijević, Milan Čučilović, Stefan Uroš Tešić, Predrag Damjanović i Isidora Milinović.

– Deo glumačke ekipe starčevačka publika već poznaje, a interesovanje za ovakve pozorišne programe potvrđuje i činjenica da se oko 200 mesta u velikoj sali Doma kulture veoma brzo popuni. Najmlađe ljubitelje pozorišta očekuje i decembarska predstava „Majnkraft misija: Spasavanje Nove godine”, zakazana za četvrtak, 17. decembra. Program je namenjen deci nižih razreda osnovne škole, a već samim naslovom nagoveštava avanturu u duhu popularne video-igre, prilagođenu prazničnom raspoloženju – napominje direktor Doma kulture Marko Ivošević.

(Pančevac/J. Filipović)

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