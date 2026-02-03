Evo koje namirnice nam prvo povećaju energiju, a potom dovode do kolapsa

Normalno je da se nivo energije u toku dana povećava i pada. Različiti su faktori koji mogu uticati na ovaj prirodni tok: san, stres, fizička aktivnost, ali i hrana koju jedete. Uopšteno govoreći, obrok ili užina imaju tendenciju da nadoknade vašu utrošenu energiju, međutim, određena hrana može dovesti do obrnutog.

Stoga smo pripremili ovaj članak koji navodi sedam namirnica sa potencijalom da umanje vašu energiju tokom dana.

1. Beli hleb, testenine i pirinač

Zrna žitarica su bogata ugljenim hidratima, koja telu pružaju kvalitetan izvor energije. Međutim, prerađena zrna poput onih u belom hlebu, testeninama od belog brašna i pirinač mogu zapravo uzrokovati više štete nego dobra.To je delom zbog toga što je opna zrna uklonjena tokom obrade. Ovako prerađena zrna sadrže niže nivoe vlakana i imaju tendenciju da se digestiraju i apsorbuju brže od celog zrna. Iako je rezultat brži porast šećera u krvi, a time i insulina, ubrzo sledi nagli energetski pad.

Nasuprot tome, cela zrna pomažu u regulaciji nivoa šećera u krvi čime se tokom dana održava konstantan energetski nivo.

Prerađenim žitaricama takođe nedostaje još jedan važan deo: klica. Klica sadrži mnoge važne hranljive materije koje takođe mogu igrati ulogu u održavanju nivoa energije. Na primer, klice su posebno bogate vitaminima B, koje vaše telo koristiti u energetskim procesima.

2. Musli i voćni jogurti

Većina komercijalnih žitarica za doručak sadrži vrlo malo vlakana, ali značajne količine dodanih šećera. Zapravo, šećeri čine čak 50 odsto ukupnih ugljenih hidrata pronađenih u mnogim popularnim žitaricama za doručak. Ovakav sastav se ne razlikuje mnogo ni u voćnim jogurtima kojima se dodaju fruktozni i glukozni sirupi.

Ova kombinacija visokog šećera i sadržaja malog vlakna može povećati nivo šećera u krvi i nivo insulina, što dovodi do povećanja energije, nakon čega energetski usleđuje kolaps. Štaviše, neka istraživanja sugerišu da unos hrane sa visokom količinpm dodatih šećera utiče na povećanje želje za drugim zašećerenim proizvodima, što potencijalno stvara ciklus energetske opstrukcije.

3. Alkohol

Iako alkohol može pomoći da se osećate opušteniji ili lakše zaspite, u zavisnosti od količine koju konzumirate sledećeg jutra se možete probuditi zapravo manje odmorni. Istraživanja pokazuju se da niže do umerene količine alkohola ne utiču mnogo na kvalitet spavanja ili na dužinu trajanja sna. Zbog toga, kako biste izbegli negativne efekte alkohola, vodite računa da konzumacija bude na prikladnom nivou. Ovo je definisano kao jedno ili manje standardnih pića dnevno za žene i dva ili manje standardnih pića za muškarce. Jedno standardno piće je ekvivalentno sa 355 ml piva, ili 148 ml vina, ili pak 44 ml žestine.

4. Kafa

Kada se konzumira umereno, kafa može imati pozitivne fizičke i mentalne efekte. Studije pokazuju da kafa pomaže pri smanjivanju rizika od razvoja neurodegenerativnih bolesti (Alchajmerova i Parkinsonova bolest). Takođe, 18 studija je objavilo da kafa smanjuje i rizik od razvoja dijabetesa tipa 2.

Međutim, ukoliko se redovno oslanjate na kafu, umesto na pravilnu ishranu i spavanje, ovakva navika vremenom može istrošiti vašu energiju na duže periode.

5. Energetska pića

Proizvođači energetskih pića uključuju koktel stimulativnih sastojaka u njihove formulacije. Međutim, istraživači efekat ovih pića pripisuju šećeru i kofeinu koje sadrže. Kada je u pitanju šećer, mnoštvo energetskih napitaka sadrži visoke količine – ponekad čak i 10 kašičica (52 gr) po dozi pakovanja! Određeni energetski napici sadrže 200 mg kofeina na 57 ml. To je otprilike četiri puta više nego što bi ste našli u istoj količini kafe. Visoke količine kofeina mogu nepovoljno uticati san, što svakako rezultira manjkom energije.

6. Pohovana i pržena hrana

Pohovana i brza hrana takođe energetski nepovoljna stoga što uglavnom sadrži visoke količine masti i niske količine vlakana što vodi usporenom varenju. Sporije varenje može smanjiti brzinu kojom hranljive materije ulaze u krvotok čime je i njihovo iskorišćenje ta energetske procese tela usporeno.

7. Niskokalorične namirnice

Kada dođe vreme za grickanje neki ljudi se odluče za niskokalorične verzije svoje omiljene hrane, verujući da su zdraviji izbor.Međutim, uključujući previše ovih namirnica u vašoj ishrani može vam dovesti da jedete nedovoljan broj kalorija tokom dana, što može znatno smanjiti nivo telesne energije.

