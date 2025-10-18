Vodenica srpskog vampira Save Savanovića: I dalje uliva strah u kosti, noću pored nje prolazi samo onaj koji mora FOTO

Skrivena od očiju javnosti, ušuškana među drveće tako da sunce do nje jedva dopire, i dalje postoji i vekovima odoleva vodenica najpoznatijeg srpskog vampira Save Savanovića.

Smeštena na rečici Rogačici u selu Zarožje, nadživela je mnoge kuće koje su se vremenom srušile i brojne meštane ispratila u beli, ali i na onaj svet. Prema narodnom verovanju čuva je upravo Sava, vampir kog niko od živih meštana nikad video nije, ali strah od njega i dalje postoji.

– Postoje te priče koje se decenijama prenose sa kolena na koleno, da ko zanoći u toj vodenici ujutru ne osvane. Potočara odavno ne melje i u njoj nema nikoga, ali tokom noći nije svejedno ići ovim putićem koji prolazi pored same vodenice. Ljudi se i dan danas plaše. Voda zastrušujuće huči, čuju se neretko neki čudni zvuci, tako da noću prolazi samo ko baš mora, kaže za RINU meštanin Svetlan Prokić.

Prema legendi, Sava Savanović bio je meštanin upravo sela Zarožje, koji se nakon smrti povampirio i proganjao posetioce sve do 1880. godine, kada je njegov grob pronađen, iskopan i proboden glogovim kolcem – jedinim oružjem koje vampira može da ubije. Šira javnost čula je za ovu legendu, nakon što je srpski pisac Milovan Glišić napisao pripovetku „Posle devedeset godina“ koji je inspiraciju pronašao u legendi prema kojoj su iz Savinog sanduka izletele dve noćne leptirice, koje su 30 godina davile novorođenčad po zapadnoj Srbiji. Žitelji Zarožja kažu da je možda jedini dokaz da je vampir zaista postojao upravo ta leptirica koja i sada često zna da se pojavi.

– Ima ta veća leptirica koja često može da se vidi pored potoka, ako se neko od meštana zatekne tu i vidi je, skameni se i pretrne od straha, dodaje Svetlan.

Dodatnoj popularizaciji ovog mesta doprinela je i ekranizacija Glišićeve pripovetke kroz jedan od najpoznatiji sprskih horor filmova, „Leptirica“. Upravo zbog toga ova napuštena vodenica često je bila na mapi brojnih putnika namernika koji su želeli da posete to „ukleto mesto“, tako da vrlo lako može postati i jedna od turističkih atrakcija na zapadu Srbije.

– Mi meštani smo složni da se ova vodenica da na upravljanje nekoj turističkoj organizaciji, kako bi se iskoristio ovaj potencijal. Godinama unazad smo viđali ljude kako je zagledaju i obilaze, mi bi predložili i da ko želi i ko sme da zanoći u njoj i prespava, e to bi tek bio doživljaj, rekao je Dragan Jagodić predsednik Mesne zajednice Zarožje.

Da napuštena Savina vodenica može biti zanimljiva turistička atrakcija slaže se i Obrad Pavlović, iz TO Tara – Drina.

– Postoji zaista ogromno interesovanje za posetu ovom mestu, legenda o Savi Savanoviću još uvek živi. Vodenica je renovirana, prilazni put do nje je u dobrom stanju, tako da je ona sama po sebi prava atrakcija, ističe Pavlović.

Oni koji su je obišli kažu da ovo mesto ne izaziva jezu samo tokom noći, već i usred bela dana. Stoga, ako krenete ka njoj, ipak se propisno opremite i ponesite – crven konac, beli luk, a za one baš uplašene od koristi će biti i glogov kolac.

(Pančevac/Rina)

DEDA MILAN JE ŽIVA LEGENDA PRIJEPOLJA Čovek sa puškom na ruci, osmehom na licu u desetoj deceniji života i jedan od najstarijih lovaca u Srbiji! FOTO