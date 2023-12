VUČIĆ NA ZAVRŠNOM SKUPU U KRAGUJEVCU Znaju oni da će u nedelju Srbija da pobedi i zato su spremili svoje planove protiv Srbije

Lista „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“ održala je predizborni skup u Kragujevcu.

Obraćanje Aleksandra Vučića

Velikim aplauzom pozdravljen je Vučič dok je izlazio na binu, uz povike „Aco Srbine“.

– Pre nego što sam došao u ovu halu, otvarali smo radove na obilaznici oko Kragujevca, 26 kilometara. Posle toga ide još 33 kilometra, gde ćemo Kragujevac brzom saobraćajnicom spojiti Moravskim koridorom. Time će Kragujevac btii zaokružen putnom infrastrukturom.

– Malopre je Toma Nikolić govorio i rekoa nešto mnogo lepo. Rekao je da kad su neki krenuli da se sklone u senku, ne razumevajućči da je tada njihov rad bio najpotrebniji Srbiji, da je on baš tada izašao na svetlo da pokaže primer drugima kako se bori za Srbiju i kada je teško. Hvala predsedniče Nikoliću na tome. Hvala svima, divini ljudi, na velikoj podršsci.

– Mnogo smo kampanja imali. Napadali su naše porodice. Od juče nam govore da smo umobolni. Ja ovde vidim divne ljude koji vole Srbiju, vi niste umobolni, vi ste Srbija.

– Znaju oni da će u nedelju Srbija da pobedi i da će četiri godine biti bez vlasti i zato su spremili svoje planove koji su planovi protiv Srbije. Koliko u 9, pola 10 uveče, Šilasov potrčko Jovanović će da izađe i kaže kako su pobedili u Beogradu, i misle da će time da uplaše nekoga, pa će da zauzimaju insitucijie.

– Mi od njih ne očekujemo čestitke. Neće Srbija dase vraća u goodine katančenja fabrika, Srbija hoće moderne auto-puteve, pruge. Šumadija hoće da ide napred, neće one koji će da razore srce Srbije. Videli ste kolik osmo kritika trpeli oko KiM. A u ovoj kampanji šta god ih pitaju oko Kosovo, imaju samo jednu rečenicu, „tu smo da sobalimo Vučića“. Imate li nešto da uradite, da izgradite?

– Penzije će morati da prate plate i moraće da rastu brže. Penzije će do kraja sledećeg mandata biti 650 evra, plate 1400 evra. I vi znate kada ja to kažem, znate da će to tako da bude. Srbija ima veliku priliku da u naredne 4 godine napravi najveći rast u svojoj istoriji. I to nije prazno obećanje, ja znam da ćemo u nedelj uda pobedimo. Ali hoću da mogu da vas svaki ponedeljak pogledam u lice, da ljudi mogu da žive bolje nego sada.

– Svi uvek imaju primedbu, uvek imaju nešto da vam prebace, ali su svi na kraju dana srećni jer imaju „ludog Vučića“, jer će da uradi sve da sačuva Kosovo u sastavu Srbije ,ali i decu, da ih niko ne vraća u kovčezima.

– Za našu zemlju je važno da čuvamo stabilnost, mir, ali je strašno važno da čuvamo samostalnost u odlučivanju, suverenu i slobodarsku politiku. Šta će nam vlada u Srbiji ako ćemo 100 odsto odluka iz Brisela sprovodimo? Ja hoću da ljudi iz Srbije odlučuju o svojoj sudbini. Takvu politiku moramo da vodimo.

– Borili smo se više nego ikada u ovoj kampanji, ja to osećam u narodu.

– Izbori nisu igra, država nije igračka. U nedelj uje prilika da pokažemo kakvu Srbiju hoćemo. Srbija će doživeti najveći procvat, Ekspo 2027. je šansa za to. Dolazi „Čika Dača“ na red, biće jedan od najboljih stadiona u Srbiji.

– Ja vas molim sve vas dragi ljudi, narode, uz posebnu zahvalnost ženama, majkama, onima koji drže porodice, da se zahvalim na podršci i da vas pozovem da izađete na izbore. Hvala vam na divnoj kampanji, i da izgubimo, mi ćemo da čestitamo. Ali vam hvala na ljubavi beskrajno, hvala na do sada neviđenoj podršci. Da ih pobedimo i da obezbedimo apsolutnu većinu u Skupštini Srbije. Da možemo da donosimo važne odluke i zato od vas tražim da se angažujete da pobedimo ubedljvije nego ikada. Sve drugpo nismo zadovoljni. Za veliku i ubedljivu pobedu. Pobeda! Ko sa ovakvim divnim ljudima može da izgubi? Srbija ne sme da stane, Živela Srbija!

Obraćanje Tomislava Nikolića

– Zahvaljujem se na pozivu da u rodnom gradu učestvujem u završno mskupu. Kragujevac je oćživeo kada su naprednjaci preuzeli lokalnu vlast. Danas je ponovo lepo živeti u Kragujevcu. Dočekao sam najveću sreću, da naši naprednjaci budu najbolja vlast u Republici. Imam obavezu da vam kažem šta čeka Srbiju ak ose upusti u avanturu i promeni vlast.

– To je moguće u teoriji, ak ob i svi ostal isakupili dovoljno glasova, bilo bi kao na slici Uroša Predića – Vesela braća, žalosna nam majka Srbija. Sve bi stalo, a Srbija ne sme da stane. Kao visoka peć u čeličani, kada se ugasi treba joj mnogo vremena i energije da krene ponovo. Opozicija sanja svaku noć kako pobeđuje Vučića.

– Investitori i partneri dolaze sa svih krajeva sveta. U nas svi imaju poverenja, zaslužila ga je ova vlast. Kada predstavire uspehe, opozicija odmah pokuša da osramote medije koji to rurade. Šire neistinu, kažu da govore istinu da jedino političari i mediji koji služe Americi i EU.

– Vučić odlično vodi brod između dve stene koje se pomeraju. Moje srce je tražil oda iskreno i otvoreno da kažem da želim dobro Srbiji, što nije moguće bez pobede SNS-a. Pobedićete sa takvom razlikom da ćete moći sami da formirate vladu. A posle odlučite sa kim ćete, sa onim koji neće da vas ucenjuju. Samo pobeda, zbog Srbije. Živela Srbija!

Obraćanje predsednika SDPS-a Rasima Ljajića

– Juče smo u Kragujevcu imal ijedan skup, gde je jedan od opozicinih ldiera rekao da na izborima učestvuje samo Vučić i njegova gomila dvorskih budala. Ja sam u politici 30 godina , a meni nikada ni najveći neprijatelj rekao da sam budala. Svi mi koji učestvujemo u ovoj kaampanji smo budale. Naš odogovor treba da stigne 17. demebra, zaokruživanjem broja 1 i liste Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane.

– Nedelju dana se vodi besomučna hajka na 2.000 ljudi koji su dali podršku našoj listi. Neverovatna mržnja koja dostiže neviđene razmere. Nećemo dogovoriti ništa, ali oni nad gledaju sa intelektualne visine, a mi ćemo im pokazati 17. decembra, nema nasilja, nema mržnje, nema pdoela, potrebno nam je jedinstvo i snaga.

– Oni su od samog početka pričali o izbornoj krađi, a sami kažu da smo mi apsolutni pobednici. Oni mogu da brane samo izborni poraz.

Obraćanje saradnika na Institutu za informacione tehnologije u Kragujevcu Katarine Virijević

– Zaposlena sam kao istraživač saradnik u Kragujevcu. Nesporno je da je Vlada učlinila mnogo za razvoj nauke u našem gradu. Izgrađeno je više od 200 stanova za mlade istraživače. Moje kolege i ja dobili smo priliku za usavršavanje u vrhunskim labaratorijama. Dobili smo nove aparate i novu opremu za rad.

– Ovakve promene unapređuju kvalitet svakog građana i bolje uslove za istraživačku delatnost. Imamo ljude koji pomeraju granicu znanja.

Obraćanje rektora Univerziteta u Kragujevcu Nenada Filipovića

– Poštovani predsedniče znam da slušate i da ćete svakog trenutka ovde da se pojavite. Dragi moji Kragujevčani, Šumadijo! Jesam prvi na listi, ali prvi među jednakima. Zašto sam pristao da budem prvi na listi? Nikada se politikom nisam bavio, ali ovo je moja patriotska dužnost, želim da bar uradim deo koliko i predsednik Srbije.

– Imali smo odlične uslove na čelu sa predsednikom i premijerkom. Koliko pamtim, nikada nismo imali bolje uslove za život i rad, mi profesori, istraživači. Proveo sam neko vreme na Harvardu, dobio sam računar koji je bio 3 puta gori nego ovde. Posle su se uslovi poboljšavali. I treba da idu naši ljudi da se usavršavaju, ali treba da se vrate. Imaju gde da se vrate.

– Kragujevac je dobio jako puno. Preko 200 stanova dodeljeno je mladim istraživačima. Oni sada mogu da žive normalno, da rade ono šro vole i da su ponosni što su u ovom lepom gradu, u našoj Srbiji.

– Ponosni smo na data centar u Kragujevcu. Imamo veoma ozbiljne uslove, dobre uslove za rad, pristup superkompjuterima. Data centar se širi. Srbija mora da ide u korak sa tehnologijom i naukom. Veštačka inteligencija će zamenit idosta poslova, ali ćemo i dobiti puno novih.

– Kragujevac ne sme da stane, Srbija ne sme da stane. Živela Srbija, živeo predsednik Aleksandar Vučić.

Obraćanje Miloša Vučevića

– Dobar dan dobri ljudi. Gotovo sedam nedelja traje kampanja. Obišli smo sve delove Srbije. Gde god da smo bili, u bilo ko mdelu Srbije, čula se samo ključna rečenica – Srbija ne sme da stane. To je ključna poruka, to je glavna poruka. Ljudi su rzaumeli, narod je shvatio o čemu odlučujemo 17. decembra. To nije samo puka formalnost, neki u nizu od izbora. Posle puno godina Srbija se nalazi na velikoj raskrsnici. Hoćemo li napred ili ćemo da se vraćamo unazad.

– Hoćemo li Srbiju 2027. kao modernu, razvijenu, naprednu, ali državu koja se nije odrekla svoje kulture, duhovnosti. Ili ćem oonu do 2012. gde su se fabrike zatvarale, ljudi ostajali bez posla. Izbor je vrlo jasan. Sa jedne strane imate politiku budućnosti Srbije, listu Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane. Našu i vašu listu.

Sa druge strane imate sve ostale liste. Bez bilo kakve zablude, da li su lažn ievropejci, kvazi patriote, svima je isti cilj da sruše Vučića i Srbiju. Svima je zajednički gazda Dragan Đoilas, i politički i finansijsi. Ili glasamo za Vučića ili Đilasa.

– Svi gore glavu, na izbore 17. decembra, svi na birališta, svi da izađemo, da pobedimo ubedljivo. Jedna lista, jedna politika, jedna država, jedna ljubav, lista pod rednim brojem 1 Aleksandar Vučić – Srbija da ne sme da stane. Idemo da pobedimo! Živela Srbija!

Puna hala u Kragujevcu

Hala „Jezero“ ispunjena je do poslednjeg mesta. Prisutni su brojni ministri, kao i poznate ličnosti. Skupu prisustvuje i premijerka Srbije Ana Brnabić, kao i bivši predsednik Srbije Tomislav Nikolić. Među prisutnima je i predsednik SNS Miloš Vučević. Sa razglasa se čuje pesma „Ovo je Srbija“.

(Pančevac/Novosti)